Силы ПВО уничтожили за ночь 36 беспилотников над регионами России

Больше всего сбили над Белгородской областью — 26 БПЛА

13 июля 2025, 12:41, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны были направлены на Белгородскую, Нижегородскую, Липецкую и Воронежскую области. Больше всего сбили над Белгородской – 26 БПЛА.

