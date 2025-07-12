В России за ночь сбили 31 украинский БПЛА

Чаще всего атаку беспилотников отражали над территорией Брянской области

12 июля 2025

В России за ночь с 11 на 12 июля сбили 33 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Больше всего беспилотников уничтожили над территорией Брянской области – 16 штук. Где еще сбивали:

над Черным морем – пять БПЛА;

Республика Крым – четыре;

Ростовская область – три;

Курская область – два;

еще по одной атаке отразили над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем.

Накануне Минобороны РФ заявило о взятии Зеленой Долины в ДНР.