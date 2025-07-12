В России за ночь сбили 31 украинский БПЛА
Чаще всего атаку беспилотников отражали над территорией Брянской области
12 июля 2025, 12:35, ИА Амител
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
В России за ночь с 11 на 12 июля сбили 33 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Больше всего беспилотников уничтожили над территорией Брянской области – 16 штук. Где еще сбивали:
- над Черным морем – пять БПЛА;
- Республика Крым – четыре;
- Ростовская область – три;
- Курская область – два;
- еще по одной атаке отразили над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем.
Накануне Минобороны РФ заявило о взятии Зеленой Долины в ДНР.
