В России за ночь сбили 31 украинский БПЛА

Чаще всего атаку беспилотников отражали над территорией Брянской области

12 июля 2025, 12:35, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В России за ночь с 11 на 12 июля сбили 33 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Больше всего беспилотников уничтожили над территорией Брянской области – 16 штук. Где еще сбивали:

  • над Черным морем – пять БПЛА;
  • Республика Крым – четыре;
  • Ростовская область – три;
  • Курская область – два;
  • еще по одной атаке отразили над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем.

Накануне Минобороны РФ заявило о взятии Зеленой Долины в ДНР.

