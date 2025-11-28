Синдром Рапунцель. В Барнауле хирурги спасли девочку, удалив из ее желудка комок волос

Желудок девочки был полностью забит спутанным клубком волос

28 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Огромный комок волос / Фото: vk.com/dgkb7barnaul

В Барнауле хирурги спасли 13-летнюю девочку, у которой обнаружили в желудке огромный комок волос – редкое состояние известно как синдром Рапунцель.

Подростка доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 7 в крайне тяжелом состоянии: с двукратной обильной рвотой, желудочным кровотечением и критически низким уровнем гемоглобина. Врачам пришлось срочно направить ее в реанимацию, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Обследование показало, что желудок девочки был полностью забит спутанным клубком волос, возникшим из-за их выдергивания и проглатывания. Волосы частично проходили по пищеварительному тракту, однако в какой-то момент намотались на пищевой комок и начали скапливаться, образовав плотную массу. Ее вес составил около 400 граммов.

Хирургам пришлось провести полостную операцию и гастротомию – рассечение желудка для удаления образования. После хирургического вмешательства пациентка провела в стационаре 12 дней и была выписана в удовлетворительном состоянии с дальнейшими рекомендациями для амбулаторного наблюдения.

