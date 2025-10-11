Ситуация с подачей отопления в Барнауле остается под контролем властей

Сегодня городские чиновники провели очередное совещание по вопросам подачи тепла в дома

11 октября 2025, 12:15, ИА Амител

Совещание по вопросам отопления / Фото: администрация Барнаула

Сергей Татьянин, заместитель главы городской администрации по вопросам городского хозяйства, провел очередное рабочее совещание, посвященное старту отопительного сезона. В совещании участвовали представители соответствующих комитетов, районных администраций и ресурсоснабжающих компаний.

Во время встречи детально проанализировали обращения горожан, касающиеся проблем с отоплением, и обсудили предпринимаемые шаги для восстановления нормального теплоснабжения.

Роман Романов, начальник ПТО комитета ЖКХ, сообщил о снижении количества жалоб, поступающих в городскую ЕДДС. Подчеркнуто, что каждое обращение рассматривается индивидуально и находится под особым вниманием.

Управляющие компании продолжают работу с обращениями жителей многоквартирных домов по вопросам частичной неисправности стояков отопления в квартирах.

В заключение совещания Сергей Татьянин дал поручение районным администрациям совместно с управляющими компаниями оперативно реагировать на поступающие заявки с целью стабилизации теплоснабжения. Комитету по энергоресурсам и газификации поручено продолжать мониторинг устранения аварийных ситуаций.