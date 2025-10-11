Ситуация с подачей отопления в Барнауле остается под контролем властей
Сегодня городские чиновники провели очередное совещание по вопросам подачи тепла в дома
11 октября 2025, 12:15, ИА Амител
Сергей Татьянин, заместитель главы городской администрации по вопросам городского хозяйства, провел очередное рабочее совещание, посвященное старту отопительного сезона. В совещании участвовали представители соответствующих комитетов, районных администраций и ресурсоснабжающих компаний.
Во время встречи детально проанализировали обращения горожан, касающиеся проблем с отоплением, и обсудили предпринимаемые шаги для восстановления нормального теплоснабжения.
Роман Романов, начальник ПТО комитета ЖКХ, сообщил о снижении количества жалоб, поступающих в городскую ЕДДС. Подчеркнуто, что каждое обращение рассматривается индивидуально и находится под особым вниманием.
Управляющие компании продолжают работу с обращениями жителей многоквартирных домов по вопросам частичной неисправности стояков отопления в квартирах.
В заключение совещания Сергей Татьянин дал поручение районным администрациям совместно с управляющими компаниями оперативно реагировать на поступающие заявки с целью стабилизации теплоснабжения. Комитету по энергоресурсам и газификации поручено продолжать мониторинг устранения аварийных ситуаций.
Сергею Сергеевичу предлагаю проводить совещания в районе дома Монтажников 8. Ежегодно по нескольку раз вскрываются трубы в одних и тех же местах. Перекопы на въезде, на внутридомовой территории. А потом читаем в новостях победные рапорты о километрах переложенных труб и затраченных миллиардах рублей. Не стал исключением и этот год- 1 октября включили отопление и уже в ночь на 4 октября порывы и отсутствие тепла и горячей воды.
21:10:50 11-10-2025
22:18:31 11-10-2025
Пока ЖКХ будет в частных руках и не будет реального наказания за антинародные действия, всё останется "хорошо" только на бумаге. Реально нужен контроль за расходами, за качеством выполняемых работ и конечно же посадки начальников за бездарность и казнокрадство. А озабоченность и Иван Иванович Ползунов проявляет уже много лет вместе с Владимиром Ильичом, глядя на эти безобразия. Нужны посадки с конфискацией, тогда озабоченные зачешутся не в октябре, а будут работать весь год.
06:47:08 12-10-2025
Я проживаю по адресу, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова 242 кв 3, у меня одна горячая батарея на кухне, в других комнатах отопления ели ели работает, обращались в дэз 2, нам сказали, чтт нет давления ничего поделать не можем, звоните в ТЭЦ, ТЭЦ вообще не возможно дозвонится постоянно занято. Мы мерзнем, у меня двое маленьких детей, я живу на 1 этаже, мне нельзя простывать так как после каждой болезни у меня осложнения, потом операции, мне бы очень не хотелось, чтобы моё здоровья зависило от того, что кто-то не может или не хочет выполнять свои прямые обязанности. Прошу принять меры.
08:55:56 12-10-2025
16:35:27 12-10-2025
Наталья (06:47:08 12-10-2025) Я проживаю по адресу, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова 242 кв... Как я вас понимаю!! Вам еще повезло, у вас хоть одна горячая! Солнечная поляна 21!!! Только в одной комнате просто теплые, в остальных - его даже нельзя назвать тепленьким! Оно вообще не ощущается никак! Без обогревателей- невозможно! А сегодня ночью ожидается - 7 и обогреватели не помогут. Для УК главное, что батареи не ледяные, а значит считают свою работу они делают. Только вот СГК не работает с жителями и предлагают обращаться в УК. УК же не предпринимает никаких мер.Круг замыкается!Администрация способна только посылать мерять температуру! Вот, что называется у них под контролем!Это вообще какую надо иметь наглость, все знают какие проблемы в доме и что отопления практически нет! Недотоп по всем параметрам!И все просто сидят и ждут!!!
13:53:44 12-10-2025
вот интересно, что имеется в виду "под контролем властей" ? В администрацию звонила, там ответили, то ЖЭУ в частных руках, мол, поделать ничего не можем. Зачем нам такие власти тогда? Еле добились решения проблемы, 2 недели жалоб.
16:49:17 12-10-2025
Что это за красное словцо «остается на контроле», «взяли под контроль». Это не по умолчанию должно быть? Контролировать это бесконечное действие может быть. А результат?
01:06:36 13-10-2025
Вопрос (16:49:17 12-10-2025) Что это за красное словцо «остается на контроле», «взяли под... Результат - это десятилетия стройки Художественного музея, лишний год строительства обычной развязки, постоянные потопы на улицах после дождей и пр. Но зато сколько миллиардов потрачено - вот по ним да - результат даже с лихвой.