В Рубцовске до конца суток подключат к отоплению четыре последних многоквартирных дома

10 октября 2025, 18:47, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

В Рубцовске завершается подключение жилых домов к системе теплоснабжения. Как сообщили в СГК, до конца текущих суток тепло будет подано в четыре оставшихся многоквартирных дома. Все социально значимые объекты уже получают отопление.

На данный момент на теплосетях продолжаются работы по устранению повреждений, в которых задействованы десять бригад – пять собственных и пять от подрядных организаций. Отопительный сезон в городе стартовал 29 сентября, и полный разворот системы теплоснабжения такого масштаба обычно занимает не менее двух недель.

«Особенность тепловых сетей Рубцовска заключается в том, что они не используются для горячего водоснабжения. В течение межотопительного периода трубопроводы отопления находятся без циркуляции, что позволяет проводить плановые ремонтные работы», – отмечают в СГК Рубцовска.

Средний возраст теплосетей в городе составляет 29,7 года, при этом 59% сетей (210 км) эксплуатируются более 30 лет. Средневзвешенный процент износа оценивается в 78,4%. В рамках подготовки к отопительному сезону в мае были проведены гидравлические испытания, в ходе которых выявлен и устранен 91 дефект.

Дополнительно проверено 3,8 км теплосетей с помощью роботизированного комплекса, переложено 12 км сетей.

Общий объем инвестиций СГК в ремонт и техническое перевооружение тепловых сетей Рубцовска в текущем году превысил 460 млн рублей, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.