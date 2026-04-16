Страна не только обеспечивает себя основными продуктами, но и играет ключевую роль в поставках удобрений и зерна на глобальный рынок

16 апреля 2026, 14:45, ИА Амител

Иран, Ормузский пролив / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Боевые действия в Иране не угрожают продовольственной безопасности России, заявил в интервью НСН Анатолий Тихонов, глава Центра международного агробизнеса РАНХиГС. Россия полностью обеспечивает себя зерном, мясом, растительным маслом и удобрениями.

Александр Масленников, замсекретаря Совета безопасности, выразил опасения по поводу рисков для продовольственной безопасности из-за ближневосточного конфликта. Однако Тихонов считает, что Россия стала важным игроком на глобальном продовольственном рынке.

«Конфликт на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива повлияли на мировую агропромышленность. Цены на удобрения выросли, а их производство снизилось на 50%. Россия вышла на лидирующие позиции, став основным мировым поставщиком удобрений и гарантом продовольственной стабильности. В 2025 году страна произвела 65,4 млн тонн удобрений, из которых 43 млн тонн экспортировала, получив более 11 млрд долларов дохода. Это позволило удерживать внутренние цены и увеличивать присутствие на рынках Азии, Африки и Латинской Америки», — отметил Тихонов.

Россия сталкивается с проблемами в производстве фруктов и ягод. Самообеспеченность по этим категориям составляет всего 44%, что ниже целевого показателя 60% по доктрине продовольственной безопасности. При этом Россия полностью обеспечивает себя зерном (161%), мясом (102%) и растительным маслом (252%). По овощам и бахчевым страна почти достигла целевого показателя 90% (89,6%), а по картофелю — 97,9%. Основной риск — возможное повышение цен на импортные фрукты и овощи.

«Зимой Иран важен для России, но переориентация на других поставщиков требует времени. Иран поставляет сладкий перец, баклажаны, сельдерей, фисташки и киви, обеспечивая до 80% потребностей. Однако замены иранским салатам пока нет. Поставщики из Турции, Египта и Узбекистана возможны, но переход на них небыстр. Цены на эти продукты выросли: сладкий перец — на 20%, помидоры — на 17%, морковь — на 12,9%. В рознице томаты подорожали на 6,2%, а огурцы — на 6,8%, хотя для производителей цены снизились. Это говорит о проблемах с логистикой и наценками ретейлеров», — подчеркнул эксперт.

Тихонов отмечает, что Россия не зависит от Ирана в поставках удобрений. Страна занимает второе место в мире после Китая и полностью обеспечивает свои потребности, наращивая экспорт. Удобрения поставляются через порты Балтики и Черного моря, не завися от Ормузского пролива. С 21 марта по 21 апреля 2026 года введен временный запрет на экспорт аммиачной селитры для защиты внутреннего рынка. Основной риск — возможное повышение мировых цен на удобрения, что может повлиять на инфляцию, но не снизит их доступность для российских аграриев, заключил Тихонов.