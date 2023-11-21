СК выясняет причину отравления восьми человек в барнаульской кофейне

Предстоит дать правовую оценку деятельности руководства заведения

21 ноября 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: Freepik / chevanon

В Барнауле следователи устанавливают обстоятельства острого пищевого отравления посетителей одной из кофеен, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, восемь человек после посещения кофейни "Йель" попали в инфекционное отделение с диагнозом "сальмонеллез". В краевом управлении Роспотребнадзора пояснили, что деятельность общепита приостановили.

В СК зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователи выясняют все обстоятельства.

"Предстоит дать правовую оценку деятельности руководства заведения на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – рассказали в ведомстве.

На данный момент специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, ситуация находится на особом контроле.