СК выясняет причину отравления восьми человек в барнаульской кофейне
Предстоит дать правовую оценку деятельности руководства заведения
21 ноября 2023, 12:18, ИА Амител
В Барнауле следователи устанавливают обстоятельства острого пищевого отравления посетителей одной из кофеен, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Напомним, восемь человек после посещения кофейни "Йель" попали в инфекционное отделение с диагнозом "сальмонеллез". В краевом управлении Роспотребнадзора пояснили, что деятельность общепита приостановили.
В СК зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователи выясняют все обстоятельства.
"Предстоит дать правовую оценку деятельности руководства заведения на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – рассказали в ведомстве.
На данный момент специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, ситуация находится на особом контроле.
12:31:52 21-11-2023
Теперь у господина Томенко В.П. несколько замов (которые получают немалую з/п) и обязаны руководить проверками общепита и т.д,транспорта,аптек,воды,цены на продовольствие и ничего этого нет полная безнадега в нашем крае ......Караул.....
12:37:28 21-11-2023
гость (12:31:52 21-11-2023) Теперь у господина Томенко В.П. несколько замов (которые пол... предлагаете снова начать кошмарить бизнес? ну вы даете...
12:47:50 21-11-2023
Элен без ребят (12:37:28 21-11-2023) предлагаете снова начать кошмарить бизнес? ну вы даете... ... Правильно. Не для этого запрещали! Можно только пассажироперевозчиков кошмарить. Остальное - табу.
17:34:35 21-11-2023
Элен без ребят (12:37:28 21-11-2023) предлагаете снова начать кошмарить бизнес? ну вы даете... ... А вы предлагаете продолжать кошмарить людей?
20:02:39 21-11-2023
Гость (17:34:35 21-11-2023) А вы предлагаете продолжать кошмарить людей?... я не предлагаю, но констатирую факт, что слово "сарказм" вам незнакомо.
12:46:21 21-11-2023
гость (12:31:52 21-11-2023) Теперь у господина Томенко В.П. несколько замов (которые пол... Наш верховный еще не дал добро на проверку бизнеса. Зачем вообще вводили запрет на него? Лоббирование чьих-то интересов?
12:44:33 21-11-2023
Стесняюсь спросить - будет ли начальство этого кафе возмещать пострадавшим (за деньги) нанесенный ущерб их здоровью ....
12:57:59 21-11-2023
Гость (12:44:33 21-11-2023) Стесняюсь спросить - будет ли начальство этого кафе возмещат... Надо еще этим пострадавшим пройти круги судебных решений (естественно потратиться).Не всё так просто. Хотя в ряде стран очень жесткие законы при отравлении людей.А кто здесь запостил ,что кто то кошмарит бизнес тот невежда т.к. всё что связано со здоровьем наших сограждан является приоритетом перед законом РФ..Так то...
13:29:04 21-11-2023
Поменьше бы клиентов с собаками пускали и этого бы не было
13:43:19 21-11-2023
Гость (13:29:04 21-11-2023) Поменьше бы клиентов с собаками пускали и этого бы не было... кафе, куда пускают с собаками, достаточно много по стране, а за рубежом очень много, и собаки на кухню заведения не ходят. И я не думаю, что там люди травятся. А вот покупать санитарные книжки персоналу, работающему на кухне, работа поваров без головного убора, перчаток, с маникюром, которым у нас грешат предприятия общепита, с этим у вас больше шансов отравиться. И это не считая какого качества продукты берут для готовки.
17:11:43 21-11-2023
Гость (13:43:19 21-11-2023) кафе, куда пускают с собаками, достаточно много по стране, а... Вы дома можете свою псину из одной тарелки с детьми кормить. Это ваше право! Но не хотелось бы видеть блохастых ни в магазинах (любых), ни, тем более, в общепите. Трехнулсь уже с этими собаченьками!
13:56:40 21-11-2023
Не буду пока называть кафе, но есть одно около моего дома. С парадного виду всё нормально и в зале тоже. Но со стороны двора это ужас ужасный - кухонные работники , похожие на бомжей выходят во двор курить. И если их хоть раз увидеть, то никогда уже туда есть не пойдёте
14:45:48 21-11-2023
Гость (13:56:40 21-11-2023) Не буду пока называть кафе, но есть одно около моего дома. С... Это есть в любом общепите
15:26:03 21-11-2023
Гость (13:56:40 21-11-2023) Не буду пока называть кафе, но есть одно около моего дома. С... Хи-хи... Это вы еще очень мало видели ))
17:31:27 21-11-2023
"Йель"? Видя каждый день утром, какие работники оттуда выходят во двор "подышать воздухом", возникает сочувствие посетителям этого "Йеля". И, как оказалось, не зря.
22:09:25 21-11-2023
У нас что ни ресторан то силовик в отставке, куда ходить то, некуда! Они же бессмертные , правда глупые они. А главное правило - вышел в отставку , все твои связи БЫВШИЕ, но у нас ведь взятки любят , вот и дружат, дружат....