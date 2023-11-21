НОВОСТИПроисшествия

СК выясняет причину отравления восьми человек в барнаульской кофейне

Предстоит дать правовую оценку деятельности руководства заведения

21 ноября 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: Freepik / chevanon
Фото: Freepik / chevanon

В Барнауле следователи устанавливают обстоятельства острого пищевого отравления посетителей одной из кофеен, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, восемь человек после посещения кофейни "Йель" попали в инфекционное отделение с диагнозом "сальмонеллез". В краевом управлении Роспотребнадзора пояснили, что деятельность общепита приостановили.

В СК зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователи выясняют все обстоятельства.

"Предстоит дать правовую оценку деятельности руководства заведения на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – рассказали в ведомстве.

На данный момент специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, ситуация находится на особом контроле.

Фото: pixabay.com

«Невозможно молчать». Барнаульская кофейня собирает подписи против выделенной полосы на проспекте Ленина

Предприниматели недовольны тем, что парковочный карман возле остановки «Медуниверситет» теперь полностью «передан» под движение общественного транспорта. Из-за этого клиенты «Йели» не могут припарковаться напротив здания
НОВОСТИОбщество
Барнаул Происшествия общественное питание

Комментарии 16

Avatar Picture
гость

12:31:52 21-11-2023

Теперь у господина Томенко В.П. несколько замов (которые получают немалую з/п) и обязаны руководить проверками общепита и т.д,транспорта,аптек,воды,цены на продовольствие и ничего этого нет полная безнадега в нашем крае ......Караул.....

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:37:28 21-11-2023

гость (12:31:52 21-11-2023) Теперь у господина Томенко В.П. несколько замов (которые пол... предлагаете снова начать кошмарить бизнес? ну вы даете...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:50 21-11-2023

Элен без ребят (12:37:28 21-11-2023) предлагаете снова начать кошмарить бизнес? ну вы даете... ... Правильно. Не для этого запрещали! Можно только пассажироперевозчиков кошмарить. Остальное - табу.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:35 21-11-2023

Элен без ребят (12:37:28 21-11-2023) предлагаете снова начать кошмарить бизнес? ну вы даете... ... А вы предлагаете продолжать кошмарить людей?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:02:39 21-11-2023

Гость (17:34:35 21-11-2023) А вы предлагаете продолжать кошмарить людей?... я не предлагаю, но констатирую факт, что слово "сарказм" вам незнакомо.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:21 21-11-2023

гость (12:31:52 21-11-2023) Теперь у господина Томенко В.П. несколько замов (которые пол... Наш верховный еще не дал добро на проверку бизнеса. Зачем вообще вводили запрет на него? Лоббирование чьих-то интересов?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:33 21-11-2023

Стесняюсь спросить - будет ли начальство этого кафе возмещать пострадавшим (за деньги) нанесенный ущерб их здоровью ....

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:57:59 21-11-2023

Гость (12:44:33 21-11-2023) Стесняюсь спросить - будет ли начальство этого кафе возмещат... Надо еще этим пострадавшим пройти круги судебных решений (естественно потратиться).Не всё так просто. Хотя в ряде стран очень жесткие законы при отравлении людей.А кто здесь запостил ,что кто то кошмарит бизнес тот невежда т.к. всё что связано со здоровьем наших сограждан является приоритетом перед законом РФ..Так то...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:04 21-11-2023

Поменьше бы клиентов с собаками пускали и этого бы не было

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:19 21-11-2023

Гость (13:29:04 21-11-2023) Поменьше бы клиентов с собаками пускали и этого бы не было... кафе, куда пускают с собаками, достаточно много по стране, а за рубежом очень много, и собаки на кухню заведения не ходят. И я не думаю, что там люди травятся. А вот покупать санитарные книжки персоналу, работающему на кухне, работа поваров без головного убора, перчаток, с маникюром, которым у нас грешат предприятия общепита, с этим у вас больше шансов отравиться. И это не считая какого качества продукты берут для готовки.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:43 21-11-2023

Гость (13:43:19 21-11-2023) кафе, куда пускают с собаками, достаточно много по стране, а... Вы дома можете свою псину из одной тарелки с детьми кормить. Это ваше право! Но не хотелось бы видеть блохастых ни в магазинах (любых), ни, тем более, в общепите. Трехнулсь уже с этими собаченьками!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:40 21-11-2023

Не буду пока называть кафе, но есть одно около моего дома. С парадного виду всё нормально и в зале тоже. Но со стороны двора это ужас ужасный - кухонные работники , похожие на бомжей выходят во двор курить. И если их хоть раз увидеть, то никогда уже туда есть не пойдёте

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:48 21-11-2023

Гость (13:56:40 21-11-2023) Не буду пока называть кафе, но есть одно около моего дома. С... Это есть в любом общепите

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:03 21-11-2023

Гость (13:56:40 21-11-2023) Не буду пока называть кафе, но есть одно около моего дома. С... Хи-хи... Это вы еще очень мало видели ))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:27 21-11-2023

"Йель"? Видя каждый день утром, какие работники оттуда выходят во двор "подышать воздухом", возникает сочувствие посетителям этого "Йеля". И, как оказалось, не зря.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:25 21-11-2023

У нас что ни ресторан то силовик в отставке, куда ходить то, некуда! Они же бессмертные , правда глупые они. А главное правило - вышел в отставку , все твои связи БЫВШИЕ, но у нас ведь взятки любят , вот и дружат, дружат....

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров