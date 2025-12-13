Скандал с квартирой Ларисы Долиной попал на страницы западных СМИ

Журналисты назвали певицу "любимой артисткой Путина"

13 декабря 2025, 20:35, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: страница во "ВКонтакте"

Американский журнал осветил шумиху вокруг Долиной. Журналисты Vanity Fair посвятили развернутую статью 70-летней певице. Западные обозреватели детально описали появление Ларисы Александровны на слушании в Хамовническом районном суде российской столицы.

Они подчеркнули, что певица, скрываясь от прессы, прибыла в сопровождении охраны и была в медицинской маске. Статья подробно рассматривает скандал, разгоревшийся из-за продажи апартаментов артистки, а также призывы к ее "отмене".

«Она снова живет в проданной квартире и выражает ликование! Полное отсутствие морали», – приводит Vanity Fair слова одного из российских интернет-пользователей.

Издание также сообщает о том, что из-за сделки с недвижимостью Долина оказалась в санкционном списке. В качестве иллюстрации приводится пример с Burger King, который прекратил доставку в дом, где располагается квартира певицы.

В статье также поднимается тема "эффекта Долиной". Данный термин возник после того, как российские пенсионеры начали требовать возврата проданного жилья, утверждая, что, как и Долина, пали жертвой обмана. В итоге многие покупатели, включая Лурье, лишились как средств, так и недвижимости.

Автор материала назвал сложившуюся ситуацию "схемой бабушек" или "пенсионной ловушкой", подчеркнув, что данный инцидент спровоцировал значительный беспорядок на российском рынке жилья.