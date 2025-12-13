Скандал с квартирой Ларисы Долиной попал на страницы западных СМИ
Журналисты назвали певицу "любимой артисткой Путина"
13 декабря 2025, 20:35, ИА Амител
Американский журнал осветил шумиху вокруг Долиной. Журналисты Vanity Fair посвятили развернутую статью 70-летней певице. Западные обозреватели детально описали появление Ларисы Александровны на слушании в Хамовническом районном суде российской столицы.
Они подчеркнули, что певица, скрываясь от прессы, прибыла в сопровождении охраны и была в медицинской маске. Статья подробно рассматривает скандал, разгоревшийся из-за продажи апартаментов артистки, а также призывы к ее "отмене".
«Она снова живет в проданной квартире и выражает ликование! Полное отсутствие морали», – приводит Vanity Fair слова одного из российских интернет-пользователей.
Издание также сообщает о том, что из-за сделки с недвижимостью Долина оказалась в санкционном списке. В качестве иллюстрации приводится пример с Burger King, который прекратил доставку в дом, где располагается квартира певицы.
В статье также поднимается тема "эффекта Долиной". Данный термин возник после того, как российские пенсионеры начали требовать возврата проданного жилья, утверждая, что, как и Долина, пали жертвой обмана. В итоге многие покупатели, включая Лурье, лишились как средств, так и недвижимости.
Автор материала назвал сложившуюся ситуацию "схемой бабушек" или "пенсионной ловушкой", подчеркнув, что данный инцидент спровоцировал значительный беспорядок на российском рынке жилья.
23:53:35 13-12-2025
отличный сериал.
Смотрим всей страной.
07:18:36 14-12-2025
Если действительно творчество Долиной нравится Путину, то неудивительно, что западные инфопомойки раздувают скандал. Первыми начали травлю так называемые "оппозиционные блогеры" из уехавших в другие страны. Насмотревшись ютуберов под звездочкой, наши бесшинники-бесштанники стали разгонять волну.
09:59:50 14-12-2025
Гость (07:18:36 14-12-2025) Если действительно творчество Долиной нравится Путину, то не...
Квас с утра не пейте.
И вообще не очень полезный продукт
13:39:25 14-12-2025
Гость (09:59:50 14-12-2025) Квас с утра не пейте.И вообще не очень полезный прод... Вы как перманентный потребитель кваса даете советы?
22:59:18 14-12-2025
Гость (07:18:36 14-12-2025) Если действительно творчество Долиной нравится Путину, то не... Попробуй внимательно и по слогам перечитать свой перл-ты же в прямую обвиняешь главу страны в нарушение закона который он должен защищать,посодют милок тебя за распространение фейковой информации
07:55:36 14-12-2025
Жулье
08:31:58 14-12-2025
Крутая крыша у кудельман
09:58:33 14-12-2025
Не радуйтесь чужому горю, тоже можете попасть в такую ситуацию
21:54:30 14-12-2025
Гость (09:58:33 14-12-2025) Не радуйтесь чужому горю, тоже можете попасть в такую ситуац...
Не до конца раскрыта тема. Не радоваться горю кого - покупателя, которая осталась без денег и без квартиры? Там никто и не радуется.
Просто тихо радуемся за Долину, у которой из 5 квартир после продажи одной из них осталось ровно пять квартир.
Фартовая и упакованная.