НОВОСТИОбщество

Скандал с квартирой Ларисы Долиной попал на страницы западных СМИ

Журналисты назвали певицу "любимой артисткой Путина"

13 декабря 2025, 20:35, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: страница во "ВКонтакте"
Лариса Долина / Фото: страница во "ВКонтакте"

Американский журнал осветил шумиху вокруг Долиной. Журналисты Vanity Fair посвятили развернутую статью 70-летней певице. Западные обозреватели детально описали появление Ларисы Александровны на слушании в Хамовническом районном суде российской столицы.

Они подчеркнули, что певица, скрываясь от прессы, прибыла в сопровождении охраны и была в медицинской маске. Статья подробно рассматривает скандал, разгоревшийся из-за продажи апартаментов артистки, а также призывы к ее "отмене".

«Она снова живет в проданной квартире и выражает ликование! Полное отсутствие морали», – приводит Vanity Fair слова одного из российских интернет-пользователей.

Издание также сообщает о том, что из-за сделки с недвижимостью Долина оказалась в санкционном списке. В качестве иллюстрации приводится пример с Burger King, который прекратил доставку в дом, где располагается квартира певицы.

В статье также поднимается тема "эффекта Долиной". Данный термин возник после того, как российские пенсионеры начали требовать возврата проданного жилья, утверждая, что, как и Долина, пали жертвой обмана. В итоге многие покупатели, включая Лурье, лишились как средств, так и недвижимости.

Автор материала назвал сложившуюся ситуацию "схемой бабушек" или "пенсионной ловушкой", подчеркнув, что данный инцидент спровоцировал значительный беспорядок на российском рынке жилья.

сми недвижимость Мошенники

Комментарии 9

Avatar Picture
Шинник

23:53:35 13-12-2025

отличный сериал.
Смотрим всей страной.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:18:36 14-12-2025

Если действительно творчество Долиной нравится Путину, то неудивительно, что западные инфопомойки раздувают скандал. Первыми начали травлю так называемые "оппозиционные блогеры" из уехавших в другие страны. Насмотревшись ютуберов под звездочкой, наши бесшинники-бесштанники стали разгонять волну.

  -35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:50 14-12-2025

Гость (07:18:36 14-12-2025) Если действительно творчество Долиной нравится Путину, то не...
Квас с утра не пейте.
И вообще не очень полезный продукт

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:25 14-12-2025

Гость (09:59:50 14-12-2025) Квас с утра не пейте.И вообще не очень полезный прод... Вы как перманентный потребитель кваса даете советы?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:59:18 14-12-2025

Гость (07:18:36 14-12-2025) Если действительно творчество Долиной нравится Путину, то не... Попробуй внимательно и по слогам перечитать свой перл-ты же в прямую обвиняешь главу страны в нарушение закона который он должен защищать,посодют милок тебя за распространение фейковой информации

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:55:36 14-12-2025

Жулье

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:58 14-12-2025

Крутая крыша у кудельман

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:33 14-12-2025

Не радуйтесь чужому горю, тоже можете попасть в такую ситуацию

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:54:30 14-12-2025

Гость (09:58:33 14-12-2025) Не радуйтесь чужому горю, тоже можете попасть в такую ситуац...
Не до конца раскрыта тема. Не радоваться горю кого - покупателя, которая осталась без денег и без квартиры? Там никто и не радуется.

Просто тихо радуемся за Долину, у которой из 5 квартир после продажи одной из них осталось ровно пять квартир.

Фартовая и упакованная.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров