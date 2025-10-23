Сколько жаркие дни продержатся на Алтае и какая будет температура перед холодами?

Уже какое-то по счету бабье лето в Алтайском крае продолжается

23 октября 2025, 15:43, ИА Амител

Осень / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Наверное, можно сказать, что бабье лето в Алтайском крае продолжается. Для конца октября погода весьма теплая, что не может не радовать. И продержится такое счастье до конца месяца. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

Погода в Алтайском крае в октябре / Прогнозы: "Яндекс.Погода" и Gismeteo

Три дня – 24, 25 и 26 октября – столбики термометров будут подниматься до +10 градусов. Погода в очередной раз подарит приятные выходные и, возможно, это будут последние такие теплые выходные в этом году.

Тепло ожидается и на следующей неделе, но будет облачно и даже туманно. Осадки, кстати, не прогнозируется совсем. Так что зонты еще подождут.

А уже с понедельника, 3 ноября, погода резко испортится: минусовые температуры днем, дожди и снег. И так будет до конца ноября, во всяком случае, судя по долгосрочному прогнозу.