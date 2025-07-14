Скончался режиссер Юрий Мороз

В последнее время постановщик болел

14 июля 2025, 16:40, ИА Амител

Юрий Мороз / Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Актер и режиссер Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля. Ему было 68 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

"Да, он болел", – назвал причину смерти постановщика Золотовицкий.

Юрий Мороз родился в 1956 году в Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне – Луганская область РФ). Начал карьеру в конце 1970-х. Среди его работ сериалы "Угрюм-река", "Пелагия и белый бульдог" и "Братья Карамазовы".

14 июля также стало известно, что умер кинорежиссер Александр Митта.