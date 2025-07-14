Скончался режиссер Юрий Мороз
В последнее время постановщик болел
14 июля 2025, 16:40, ИА Амител
Юрий Мороз / Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Актер и режиссер Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля. Ему было 68 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.
"Да, он болел", – назвал причину смерти постановщика Золотовицкий.
Юрий Мороз родился в 1956 году в Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне – Луганская область РФ). Начал карьеру в конце 1970-х. Среди его работ сериалы "Угрюм-река", "Пелагия и белый бульдог" и "Братья Карамазовы".
14 июля также стало известно, что умер кинорежиссер Александр Митта.
