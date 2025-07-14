Знаменитый российский кинорежиссер скончался на 93-м году жизни

14 июля 2025, 14:50, ИА Амител

Народный артист РФ, кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на его сына. За свою долгую жизнь он прославился в нескольких областях: был не только талантливым режиссером, но также писателем, преподавателем и карикатуристом. Чем известен Александр Митта и от чего он скончался – в материале amic.ru.

Детство

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Тогда его семья носила фамилию Рабинович и была предана идеям Октябрьской революции. В 1937 году многих родственников режиссера, в том числе его мать, репрессировали. Часть из его близких расстреляли. Митта остался с отцом, который старался дать мальчику достойное образование и воспитание.

С детства Александру нравилось рисовать. В это занятие он погружался все больше и впоследствии начал разбираться в живописи. Занимался в художественном кружке и театральной студии московского Дома пионеров.

Путь графика-карикатуриста

После окончания школы стал студентом Московского инженерно-строительного института (МИСИ) имени В. В. Куйбышева, где учился у великого русского архитектора Константина Мельникова. Окончив институт в 1955 году, стал работать в журналах "Огонек" и "Крокодил" графиком-карикатуристом. Когда он показал свои карикатуры редактору "Крокодила", тот похвалил их, но не захотел публиковать из-за еврейской фамилии автора. Поэтому Александр Рабинович взял псевдоним и стал Александром Миттой. Позднее он рассказывал, что Митта – не только старинная еврейская, но и "красивая чувашская фамилия".

Слава в кино

Второе высшее образование Александр Митта получил на режиссерском факультете во ВГИКе. На одном курсе с ним учились Василий Шукшин и Андрей Тарковский, а их наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.

Первой судьбоносной картиной для Митты стала мелодрама о детских и школьных проблемах – "Друг мой, Колька!". Кинолента в качестве дипломного проекта появилась в 1961 году. Фильм, неожиданно для самого автора, заметили, а после увидели еще и 24 миллиона зрителей по всему СССР. За эту картину кинокритики удостоили Митту премии на Международном кинофестивале в Лондоне в 1961 году.

Также в историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой советской ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж'' (1979). Она стала одним из лидеров проката за всю историю советского кино.

Режиссер также известен другими работами:

"Гори, гори, моя звезда";

"Сказ про то, как царь Петр арапа женил";

"Сказка странствий";

"Граница: Таежный роман".

Литератор и преподаватель

Кроме того, Александр Митта пробовал себя в качестве писателя. Об опыте работе в киноиндустрии он рассказал в книге "Кино между адом и раем". По ней был создан курс, в соответствии с которым Митта 30 лет преподавал студентам-режиссерам как в России, так и за рубежом: в США, Европе, Прибалтике и даже Мексике.

Вместе с женой они создавали объемные книжки для малышей: "Витя в тигровой шкуре", "Прилетели марсиане..." и "Добрый ослик". Для детей постарше он написал сборник стихов "Чудо-кровать".

Последние годы жизни Митта посвятил созданию киношколы, в стенах которой давали мастер-классы Павел Санаев, Дмитрий Астрахан и Тимур Бекмамбетов. Сначала занятия проводились по вечерам, а потом появились и онлайн-уроки.

От чего умер Александр Митта?

Согласно информации Telegram-канала Shot, причиной смерти артиста стал рак почки. Как пишет источник, в последнее время он находился на паллиативном лечении. Врачи при госпитализации диагностировали у режиссера состояние сопора – угнетение сознания, характеризующееся глубоким сном.