Музыкант долгое время боролся с серьезными проблемами со здоровьем

19 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Сэм Риверс / Фото: Yalonda M. James / ТАСС

На 49-м году жизни скончался Сэм Риверс – бас-гитарист и один из основателей культовой рок-группы Limp Bizkit. О его смерти сообщили официальные представители коллектива в соцсетях.

Риверс стоял у истоков создания группы и участвовал в записи таких знаковых хитов, как Behind Blue Eyes и Take a Look Around (саундтрек к фильму "Миссия невыполнима 2").

Музыкант долгое время боролся с серьезными проблемами со здоровьем – ему даже была проведена трансплантация печени. Несмотря на это, он смог вернуться к творческой деятельности.

В официальном заявлении группы, опубликованном в соцсетях, говорится:

«Сэм Риверс был не только нашим басистом, он был чистой магией. Пульс под каждой песней, спокойствие в хаосе, душа в звучании. Покойся, брат. Твоя музыка никогда не заканчивается».

Точная причина смерти 48-летнего музыканта пока устанавливается. Новость о его кончине вызвала широкий отклик у поклонников группы по всему миру.

Несколько дней назад умер сооснователь легендарной рок-группы Kiss Дэниел Фрейли. Причиной смерти гитариста стали травмы, которые он получил при падении месяц назад.