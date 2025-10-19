Скончался сооснователь популярной рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс
19 октября 2025, 09:00, ИА Амител
На 49-м году жизни скончался Сэм Риверс – бас-гитарист и один из основателей культовой рок-группы Limp Bizkit. О его смерти сообщили официальные представители коллектива в соцсетях.
Риверс стоял у истоков создания группы и участвовал в записи таких знаковых хитов, как Behind Blue Eyes и Take a Look Around (саундтрек к фильму "Миссия невыполнима 2").
Музыкант долгое время боролся с серьезными проблемами со здоровьем – ему даже была проведена трансплантация печени. Несмотря на это, он смог вернуться к творческой деятельности.
В официальном заявлении группы, опубликованном в соцсетях, говорится:
«Сэм Риверс был не только нашим басистом, он был чистой магией. Пульс под каждой песней, спокойствие в хаосе, душа в звучании. Покойся, брат. Твоя музыка никогда не заканчивается».
Точная причина смерти 48-летнего музыканта пока устанавливается. Новость о его кончине вызвала широкий отклик у поклонников группы по всему миру.
