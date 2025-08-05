Следуйте своим желаниям. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 5 августа
Принимая решения, думайте о том, приблизит ли это вас к желаемому
05 августа 2025, 06:25, ИА Амител
Во вторник каждому знаку зодиака следует подумать о себе и своих желаниях, считают астрологи. День будет благоволить тому, чтобы вы заметно приблизились к своим целям.
Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым
Гороскоп на сегодня для знака Овен
Вам захочется продвинуться вперед любой ценой, но день не обещает быстрых прорывов. Тем не менее вы сможете сделать один важный шаг – внутри себя.
Совет дня: не сравнивайте себя с другими, идите в своем темпе.
Гороскоп на сегодня для знака Телец
Ваша зона комфорта может слегка зашататься. Не пугайтесь – перемены не обрушатся, они только постучат.
Совет дня: не отвергайте новые предложения, даже если они вас пугают.
Гороскоп на сегодня для знака Близнецы
Много общения, но мало ясности. Сегодня вам пригодится умение делать паузы, прежде чем отвечать.
Совет дня: избегайте поверхностных разговоров, ищите глубину.
Гороскоп на сегодня для знака Рак
События могут коснуться ваших эмоциональных границ – будьте внимательны, чтобы не спроецировать свое на других.
Совет дня: держите фокус на своих реакциях, а не на чужих поступках.
Гороскоп на сегодня для знака Лев
День требует зрелости. Ваши поступки будут замечены и оценены – не обязательно сегодня, но в ближайшее время точно.
Совет дня: действуйте, будто за вами наблюдают те, чье мнение важно.
Гороскоп на сегодня для знака Дева
Возможна ситуация, когда придется что-то отпустить – вещь, задачу, ожидание. Это даст место новому.
Совет дня: не держитесь за то, что давно перестало вас вдохновлять.
Гороскоп на сегодня для знака Весы
День расставит акценты – то, что вы игнорировали, громко напомнит о себе.
Совет дня: уделите внимание мелочам – в них кроются важные подсказки.
Гороскоп на сегодня для знака Скорпион
Придет осознание, что одна из ваших ролей устарела. Вы уже другой, но действуете по старому шаблону.
Совет дня: начните вести себя так, как чувствует себя ваше сегодняшнее "я".
Гороскоп на сегодня для знака Стрелец
Будьте осторожны с обещаниями – даже сказанными в шутку. Сегодня слово особенно весомо.
Совет дня: проверьте, что ваши действия не расходятся с убеждениями.
Гороскоп на сегодня для знака Козерог
День может преподнести неожиданную передышку. Не тратьте ее впустую – отдохните умом, а не просто телом.
Совет дня: позволить себе тишину – тоже достижение.
Гороскоп на сегодня для знака Водолей
Совет дня: будьте осознанны в том, что транслируете.
Гороскоп на сегодня для знака Рыбы
Может появиться желание все бросить и сбежать от обязательств. Не рубите с плеча – это временно.
Совет дня: перед тем как уйти – выдохните и переспросите себя, чего вы хотите на самом деле.
