Следуйте своим желаниям. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 5 августа

Принимая решения, думайте о том, приблизит ли это вас к желаемому

05 августа 2025, 06:25, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Во вторник каждому знаку зодиака следует подумать о себе и своих желаниях, считают астрологи. День будет благоволить тому, чтобы вы заметно приблизились к своим целям.

Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.

1

Гороскоп на сегодня для знака Овен

Вам захочется продвинуться вперед любой ценой, но день не обещает быстрых прорывов. Тем не менее вы сможете сделать один важный шаг – внутри себя.

Совет дня: не сравнивайте себя с другими, идите в своем темпе.

2

Гороскоп на сегодня для знака Телец

Ваша зона комфорта может слегка зашататься. Не пугайтесь – перемены не обрушатся, они только постучат.

Совет дня: не отвергайте новые предложения, даже если они вас пугают.

 
3

Гороскоп на сегодня для знака Близнецы

Много общения, но мало ясности. Сегодня вам пригодится умение делать паузы, прежде чем отвечать.

Совет дня: избегайте поверхностных разговоров, ищите глубину.

 
4

Гороскоп на сегодня для знака Рак

События могут коснуться ваших эмоциональных границ – будьте внимательны, чтобы не спроецировать свое на других.

Совет дня: держите фокус на своих реакциях, а не на чужих поступках.

 
5

Гороскоп на сегодня для знака Лев

День требует зрелости. Ваши поступки будут замечены и оценены – не обязательно сегодня, но в ближайшее время точно.

Совет дня: действуйте, будто за вами наблюдают те, чье мнение важно.

6

Гороскоп на сегодня для знака Дева

Возможна ситуация, когда придется что-то отпустить – вещь, задачу, ожидание. Это даст место новому.

Совет дня: не держитесь за то, что давно перестало вас вдохновлять.

 
7

Гороскоп на сегодня для знака Весы

День расставит акценты – то, что вы игнорировали, громко напомнит о себе.

Совет дня: уделите внимание мелочам – в них кроются важные подсказки.

8

Гороскоп на сегодня для знака Скорпион

Придет осознание, что одна из ваших ролей устарела. Вы уже другой, но действуете по старому шаблону.

Совет дня: начните вести себя так, как чувствует себя ваше сегодняшнее "я".

9

Гороскоп на сегодня для знака Стрелец

Будьте осторожны с обещаниями – даже сказанными в шутку. Сегодня слово особенно весомо.

Совет дня: проверьте, что ваши действия не расходятся с убеждениями.

 
10

Гороскоп на сегодня для знака Козерог

День может преподнести неожиданную передышку. Не тратьте ее впустую – отдохните умом, а не просто телом.

Совет дня: позволить себе тишину – тоже достижение.

11

Гороскоп на сегодня для знака Водолей

Вы можете вдохновить кого-то, сами того не подозревая. Энергия заразительна – сегодня вы ее носитель.

Совет дня: будьте осознанны в том, что транслируете.

12

Гороскоп на сегодня для знака Рыбы

Может появиться желание все бросить и сбежать от обязательств. Не рубите с плеча – это временно.

Совет дня: перед тем как уйти – выдохните и переспросите себя, чего вы хотите на самом деле.

