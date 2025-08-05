Принимая решения, думайте о том, приблизит ли это вас к желаемому

Во вторник каждому знаку зодиака следует подумать о себе и своих желаниях, считают астрологи. День будет благоволить тому, чтобы вы заметно приблизились к своим целям.

1 Гороскоп на сегодня для знака Овен Вам захочется продвинуться вперед любой ценой, но день не обещает быстрых прорывов. Тем не менее вы сможете сделать один важный шаг – внутри себя. Совет дня: не сравнивайте себя с другими, идите в своем темпе.

2 Гороскоп на сегодня для знака Телец Ваша зона комфорта может слегка зашататься. Не пугайтесь – перемены не обрушатся, они только постучат. Совет дня: не отвергайте новые предложения, даже если они вас пугают.

3 Гороскоп на сегодня для знака Близнецы Много общения, но мало ясности. Сегодня вам пригодится умение делать паузы, прежде чем отвечать. Совет дня: избегайте поверхностных разговоров, ищите глубину.

4 Гороскоп на сегодня для знака Рак События могут коснуться ваших эмоциональных границ – будьте внимательны, чтобы не спроецировать свое на других. Совет дня: держите фокус на своих реакциях, а не на чужих поступках.

5 Гороскоп на сегодня для знака Лев День требует зрелости. Ваши поступки будут замечены и оценены – не обязательно сегодня, но в ближайшее время точно. Совет дня: действуйте, будто за вами наблюдают те, чье мнение важно.

6 Гороскоп на сегодня для знака Дева Возможна ситуация, когда придется что-то отпустить – вещь, задачу, ожидание. Это даст место новому. Совет дня: не держитесь за то, что давно перестало вас вдохновлять.

7 Гороскоп на сегодня для знака Весы День расставит акценты – то, что вы игнорировали, громко напомнит о себе. Совет дня: уделите внимание мелочам – в них кроются важные подсказки.

8 Гороскоп на сегодня для знака Скорпион Придет осознание, что одна из ваших ролей устарела. Вы уже другой, но действуете по старому шаблону. Совет дня: начните вести себя так, как чувствует себя ваше сегодняшнее "я".

9 Гороскоп на сегодня для знака Стрелец Будьте осторожны с обещаниями – даже сказанными в шутку. Сегодня слово особенно весомо. Совет дня: проверьте, что ваши действия не расходятся с убеждениями.

10 Гороскоп на сегодня для знака Козерог День может преподнести неожиданную передышку. Не тратьте ее впустую – отдохните умом, а не просто телом. Совет дня: позволить себе тишину – тоже достижение.

11 Гороскоп на сегодня для знака Водолей Вы можете вдохновить кого-то, сами того не подозревая. Энергия заразительна – сегодня вы ее носитель. Совет дня: будьте осознанны в том, что транслируете.