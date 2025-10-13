Сломал кости и скрылся. В Бийске водитель дважды переехал 19-летнего парня в ходе ссоры

Молодой человек получил переломы, сотрясения и глубокие ссадины

13 октября 2025, 15:20, ИА Амител

Следственный комитет России поставил на контроль уголовное дело о покушении на убийство, которое произошло в Бийске. 19-летнего парня дважды сбил водитель легковушки и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель "Тойоты" наехал на молодого человека умышленно. Полицейские задержали его после опроса пострадавшего и свидетелей, а также просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Мать 19-летнего бийчанина рассказала Telegram-каналу "В курсе 22", что ее сын поссорился с незнакомой компанией у местного бара. Тогда один из ее участников сел за руль автомобиля и дважды сбил юношу.

«В результате молодой человек получил тяжелые телесные повреждения: перелом лопатки, открытые переломы обеих берцовых костей, сотрясение и множественные глубокие ссадины», – уточняет телеграм-канал.

Со слов женщины, изначально дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения") находилось в Госавтоинспекции, а потом дело переквалифицировали на ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и направили в Следственный комитет.