Появилось видео момента жесткого столкновения автомобилей на Змеиногорском тракте
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии
12 октября 2025, 13:00, ИА Амител
На Змеиногорском тракте в Барнауле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника.
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с внедорожником Tank. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир легковушки – им потребовалась медицинская помощь.
Согласно видео, опубликованному в Telegram-канале Barnaul 22, легковой автомобиль на высокой скорости врезался в заднюю часть внедорожника.
13:09:19 12-10-2025
там камера и переход, куда летел.
на танк железки как крыло от боинга, думаю, киа не запчасти, в счет долга, пойдет еще должен может остаться
13:31:53 12-10-2025
Психанул
14:43:10 12-10-2025
водителю в телефоне было интереснее
15:57:30 12-10-2025
На Киа дурачок? Куда летел? Вот таких надо на хорошие бабки ставить, чтобы остаток жизни пешком ходили.
17:50:22 12-10-2025
слепой или пьяный?? была-бы машина полегче, то было бы 3 машины битых и труп пешехода!!
08:00:55 13-10-2025
Хорошо летел...