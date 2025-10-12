НОВОСТИПроисшествия

Появилось видео момента жесткого столкновения автомобилей на Змеиногорском тракте

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии

12 октября 2025, 13:00, ИА Амител

На Змеиногорском тракте в Барнауле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с внедорожником Tank. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир легковушки – им потребовалась медицинская помощь.

Согласно видео, опубликованному в Telegram-канале Barnaul 22, легковой автомобиль на высокой скорости врезался в заднюю часть внедорожника.

Барнаул ДТП

Комментарии 6

Гость

13:09:19 12-10-2025

там камера и переход, куда летел.
на танк железки как крыло от боинга, думаю, киа не запчасти, в счет долга, пойдет еще должен может остаться

Гость

13:31:53 12-10-2025

Психанул

Гость

14:43:10 12-10-2025

водителю в телефоне было интереснее

Гость

15:57:30 12-10-2025

На Киа дурачок? Куда летел? Вот таких надо на хорошие бабки ставить, чтобы остаток жизни пешком ходили.

Гость

17:50:22 12-10-2025

слепой или пьяный?? была-бы машина полегче, то было бы 3 машины битых и труп пешехода!!

Гость

08:00:55 13-10-2025

Хорошо летел...

