Появилось видео момента жесткого столкновения автомобилей на Змеиногорском тракте

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии

12 октября 2025, 13:00, ИА Амител

На Змеиногорском тракте в Барнауле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с внедорожником Tank. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир легковушки – им потребовалась медицинская помощь.

Согласно видео, опубликованному в Telegram-канале Barnaul 22, легковой автомобиль на высокой скорости врезался в заднюю часть внедорожника.