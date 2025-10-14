Смелые идеи – успешный бизнес. Как развивается самозанятость в Алтайском крае

Опыт предпринимателей и программы поддержки помогают жителям региона открывать собственное дело и выходить на новый уровень

Михаил Романенко / Центр "Мой бизнес" Алтайского края

В последние годы в Алтайском крае и по всей России наблюдается рост числа граждан, выбирающих самозанятость. Эта форма бизнеса открывает перед предпринимателями новые возможности для реализации идей и перехода на более высокий уровень. О том, как самозанятость помогает начать путь в бизнесе и какие ресурсы необходимы для развития, расскажем на примере двух ярких предпринимателей нашего региона.

От продажи к производству

Житель Алтайского края Михаил Романенко занимается разработкой и пошивом тактического снаряжения под брендом Сrocuta Tactic ("Крокута Тактик"). Начав свой путь с продажи военного снаряжения, он вскоре перешел к производству, а сегодня изготавливает на заказ тактические рюкзаки, разгрузочные системы и сумки.

Михаил рассказывает, что первое время работал дома, изготавливая изделия на кухне, обучаясь этому самостоятельно по видеоурокам в интернете. Спустя год работы он открыл собственную мастерскую и продолжает развивать бизнес.

«Есть много идей, но все упирается во время. В данный момент товарный знак у меня не оформлен, так как это стоит немалых денег, но я посетил семинар в центре "Мой бизнес", посвященный регистрации товарных знаков, поэтому знания уже получены. Также через соцсети центра я узнал о запуске портала мойкреатив22.рф, куда подал заявку и был размещен под своим брендом», – рассказал Михаил Романенко.

Верный курс

Максим Бочкарев – писатель и психолог, который зарегистрировался как самозанятый, для того чтобы заниматься своим делом профессионально. Сначала сомневался в правильности выбора, но потом прошел курс по основам предпринимательства в центре "Мой бизнес", где получил необходимую информацию о том, как правильно организовать и вести дело.

«После обучения появилась в голове структура, пропала паника, и я понял, что я не один такой. Потрясающие спикеры и тренеры дают понимание того, что все реально. После этого обучения я также сходил еще на несколько обучений, и буду возвращаться еще. И я понимаю, что если у меня возникнут какие-то сложности, то там мне помогут», – говорит Максим Бочкарев.

Максим Бочкарев / Центр "Мой бизнес" Алтайского края

Помощь для успешного старта

Поддержка, которую он и другие самозанятые получают от центра "Мой бизнес", – важный аспект для успешного старта и роста. Заместитель руководителя центра Ирина Черепанова рассказывает, что курсы "Основы предпринимательства" и "Основы бизнес-планирования" , помогают начинающим предпринимателям понять все ключевые моменты, от бизнес-идеи до масштабирования.

«Это именно те программы, с которых мы рекомендуем начинать свой путь в предпринимательстве, так как именно там просчитываются бизнес-идеи, планируются дальнейшие шаги к развитию, рассказывают о продвижении и в том числе дают те знания, которые помогут самозанятому "вырасти" в индивидуального предпринимателя», – поясняет Ирина Черепанова.

По словам исполнительного директора Алтайского фонда финансирования предпринимательства Татьяны Фельде, сейчас в регионе происходит рост числа самозанятых, которые позже переходят в статус индивидуальных предпринимателей.

«У нас самозанятые граждане могут получить заемные средства, которые помогут им в развитии своего дела», – подчеркнула она.

НО "Алтайский Фонд МСП"

