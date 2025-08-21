Ядовитые пауки-осы добрались до Алтайского края

Укус насекомого может вызвать анафилактический шок

21 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Ядовитое насекомое / Фото: Telegram-канал Shot

Летом 2025 года пауки-осы (аргиопа Брюнниха) были зафиксированы в 20 регионах России, включая территории, ранее нехарактерные для этого вида. Наиболее частые сообщения о появлении этих членистоногих поступали из Алтайского края и Башкирии, сообщает "Лента.ру".

Специалисты связывают миграцию пауков-ос на север с климатическими изменениями. Профессор Руслан Бутовский отмечает, что возможность закрепления вида в центральных регионах будет зависеть от температурного режима предстоящей зимы. В случае теплой зимы популяция может стабилизироваться, в противном случае – временно сократится с последующим восстановлением в теплые сезоны.

Энтомолог Роман Хряпин в беседе с 360.ru рассказал, что традиционный ареал размножения аргиопы Брюнниха – южные регионы, однако постепенное потепление позволяет им осваивать более северные территории. Вид отличается яркой черно-желтой окраской, напоминающей осу. Укус такого паучка может вызывать тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.