Ядовитые пауки-осы добрались до Алтайского края
Укус насекомого может вызвать анафилактический шок
21 августа 2025, 10:15, ИА Амител
Летом 2025 года пауки-осы (аргиопа Брюнниха) были зафиксированы в 20 регионах России, включая территории, ранее нехарактерные для этого вида. Наиболее частые сообщения о появлении этих членистоногих поступали из Алтайского края и Башкирии, сообщает "Лента.ру".
Специалисты связывают миграцию пауков-ос на север с климатическими изменениями. Профессор Руслан Бутовский отмечает, что возможность закрепления вида в центральных регионах будет зависеть от температурного режима предстоящей зимы. В случае теплой зимы популяция может стабилизироваться, в противном случае – временно сократится с последующим восстановлением в теплые сезоны.
Энтомолог Роман Хряпин в беседе с 360.ru рассказал, что традиционный ареал размножения аргиопы Брюнниха – южные регионы, однако постепенное потепление позволяет им осваивать более северные территории. Вид отличается яркой черно-желтой окраской, напоминающей осу. Укус такого паучка может вызывать тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.
10:17:44 21-08-2025
Силь ву пле, дорогие гости, силь ву пле!
Интересно, куда смотрит ветеринарный контроль?
Почему он не встал грудью против новой угрозы?
Так то это их задача - оберегать край от опасных существ.
14:43:04 21-08-2025
Гость (10:17:44 21-08-2025) Силь ву пле, дорогие гости, силь ву пле!Интересно, куда ... при чем тут ветконтроль. это потепление климата
11:49:46 24-08-2025
Гость (14:43:04 21-08-2025) при чем тут ветконтроль. это потепление климата... ] Вероятно эти пауки осы прибыли в Россию из заграницы извне.
10:44:00 21-08-2025
это все результат работы секретных биолабораторий
11:45:22 21-08-2025
Незачем нагнетать панику. С не меньшей вероятностью серьёзную анафилактическую реакцию может вызвать жало обычной медоносной пчелы
14:45:29 21-08-2025
совершенно неочем говорить. любой крупный паук-крестовик, обычная оса, медоносная пчела могут у 30 проц. вызвать этот самый шок.
носите с собой зодак или супрастин, и ВСЁ. я не понимаю почему СМИ пугают зря людей!
16:15:01 21-08-2025
И барнаульцы снова испугались!
11:02:00 23-08-2025
У меня возле ворот были 2 паука, один прошлый год, одного нынче убила. Интересно, как размножаются они. Ну противные на вид. Я ни разу не видела таких, по этому сфоткала и Алиса мне выдала что за паук.