Киев стягивает резервы в Сумскую область
Перебрасываются элитные подразделения преимущественно с натовской артиллерией
04 августа 2025, 08:00, ИА Амител
Солдаты / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Киев стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область: перебрасываются элитные подразделения преимущественно с натовской артиллерией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
По словам источника в силовых структурах, Киев продолжает наращивать состав своей группировки в Сумской области.
«Из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины», – заявил собеседник издания.
08:51:05 04-08-2025
А ВСР что? Знают откуда и куда враг движется и позволяют ему перемещаться и концентрироваться? Уроки печальные ничему не учат?
09:44:13 04-08-2025
Гость (08:51:05 04-08-2025) А ВСР что? Знают откуда и куда враг движется и позволяют ему... Вы думаете они прям колоннами едут?
11:33:57 04-08-2025
Владислал (09:44:13 04-08-2025) Вы думаете они прям колоннами едут?... А нет! По два - три человека по посадкам бегают. А технику по подземным тоннелям возят.
09:09:47 04-08-2025
Почему секретные сведения идут в СМИ?
09:23:11 04-08-2025
Гость (09:09:47 04-08-2025) Почему секретные сведения идут в СМИ?... наверное потому, что они "секретные"
10:24:02 04-08-2025
То везде пишут, что там воевать уже некому людей на улицах ловят. То появляются резервы элитных подразделений
10:31:15 04-08-2025
Гость (10:24:02 04-08-2025) То везде пишут, что там воевать уже некому людей на улицах л... Им что сказали то они и пишут. Спорить - себе дороже.
11:43:48 04-08-2025
Гость (10:24:02 04-08-2025) То везде пишут, что там воевать уже некому людей на улицах л... Вы больше телевизор смотрите и меньше вопросов задавайте.
10:25:58 04-08-2025
Мы знаем откуда и куда происходит передислокация войск противника,мы имеет превосходство в авиации и в высокоточном вооружении-ииии?
10:52:02 04-08-2025
гость (10:25:58 04-08-2025) Мы знаем откуда и куда происходит передислокация войск проти... Мы знаем, как туда попадает "натовская" артиллерия. Мы знаем где находятся ЖД узлы для переобувания поездов с этой артиллерией на нашу колею. И?
11:18:09 04-08-2025
Гость (10:52:02 04-08-2025) Мы знаем, как туда попадает "натовская" артиллерия. Мы знаем... Вы думаете что только вам одному это интересно
11:35:03 04-08-2025
гость (10:25:58 04-08-2025) Мы знаем откуда и куда происходит передислокация войск проти... Это бизнес. Пора бы уже понять.
10:42:07 04-08-2025
мы имеет превосходство - из Германии пишите?
11:16:15 04-08-2025
Гость (10:42:07 04-08-2025) мы имеет превосходство - из Германии пишите?... А вы хотите обвинить официальные источники в распространении фейковой информации?