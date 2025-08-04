НОВОСТИПолитика

Киев стягивает резервы в Сумскую область

Перебрасываются элитные подразделения преимущественно с натовской артиллерией

04 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Солдаты / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Киев стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область: перебрасываются элитные подразделения преимущественно с натовской артиллерией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. 

По словам источника в силовых структурах, Киев продолжает наращивать состав своей группировки в Сумской области. 

«Из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины», – заявил собеседник издания.

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

08:51:05 04-08-2025

А ВСР что? Знают откуда и куда враг движется и позволяют ему перемещаться и концентрироваться? Уроки печальные ничему не учат?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владислал

09:44:13 04-08-2025

Гость (08:51:05 04-08-2025) А ВСР что? Знают откуда и куда враг движется и позволяют ему... Вы думаете они прям колоннами едут?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:57 04-08-2025

Владислал (09:44:13 04-08-2025) Вы думаете они прям колоннами едут?... А нет! По два - три человека по посадкам бегают. А технику по подземным тоннелям возят.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:09:47 04-08-2025

Почему секретные сведения идут в СМИ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:23:11 04-08-2025

Гость (09:09:47 04-08-2025) Почему секретные сведения идут в СМИ?... наверное потому, что они "секретные"

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:02 04-08-2025

То везде пишут, что там воевать уже некому людей на улицах ловят. То появляются резервы элитных подразделений

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:15 04-08-2025

Гость (10:24:02 04-08-2025) То везде пишут, что там воевать уже некому людей на улицах л... Им что сказали то они и пишут. Спорить - себе дороже.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:48 04-08-2025

Гость (10:24:02 04-08-2025) То везде пишут, что там воевать уже некому людей на улицах л... Вы больше телевизор смотрите и меньше вопросов задавайте.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:25:58 04-08-2025

Мы знаем откуда и куда происходит передислокация войск противника,мы имеет превосходство в авиации и в высокоточном вооружении-ииии?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:02 04-08-2025

гость (10:25:58 04-08-2025) Мы знаем откуда и куда происходит передислокация войск проти... Мы знаем, как туда попадает "натовская" артиллерия. Мы знаем где находятся ЖД узлы для переобувания поездов с этой артиллерией на нашу колею. И?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:18:09 04-08-2025

Гость (10:52:02 04-08-2025) Мы знаем, как туда попадает "натовская" артиллерия. Мы знаем... Вы думаете что только вам одному это интересно

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:03 04-08-2025

гость (10:25:58 04-08-2025) Мы знаем откуда и куда происходит передислокация войск проти... Это бизнес. Пора бы уже понять.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:07 04-08-2025

мы имеет превосходство - из Германии пишите?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:16:15 04-08-2025

Гость (10:42:07 04-08-2025) мы имеет превосходство - из Германии пишите?... А вы хотите обвинить официальные источники в распространении фейковой информации?

  1 Нравится
Ответить
