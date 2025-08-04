Киев стягивает резервы в Сумскую область

Перебрасываются элитные подразделения преимущественно с натовской артиллерией

04 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Солдаты / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Киев стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область: перебрасываются элитные подразделения преимущественно с натовской артиллерией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По словам источника в силовых структурах, Киев продолжает наращивать состав своей группировки в Сумской области.