Российские войска взяли под контроль Часов Яр в ДНР

Город перешел под контроль ВС РФ после наступления "Южной" группировки

31 июля 2025, 13:15, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике взят российскими военными. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, населенный пункт перешел под контроль России в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск.

«В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», - сказано в публикации.

29 июля Минобороны информировало, что подразделения группировки "Южная" заняли более выгодные рубежи и нанесли "поражение живой силе и технике" ВСУ в районах Константиновки, Иванополья, Васюковки и Дзержинска Донецкой Народной Республики.

Комментарии 9

Avatar Picture
серый

14:19:54 31-07-2025

ВПЕРЕД РОССИЯ !МОЧИ ФАШИКОВ !

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:33 31-07-2025

серый (14:19:54 31-07-2025) ВПЕРЕД РОССИЯ !МОЧИ ФАШИКОВ !... Фашикам не глянется, минусуют.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:32 31-07-2025

Гость (15:12:33 31-07-2025) Фашикам не глянется, минусуют. ... Действительно, мне вообще кажется что больше половины читателей амика оттуда.
Иначе как объяснить, что им ни чего не нравится

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

15:22:18 31-07-2025

Очень хорошая весть!!!Здоровья и успехов вам наши защитники!!!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:47 31-07-2025

Когда наконец начнётся освобождение Одессы от шайки Зелибобы?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:08 31-07-2025

Гость (15:23:47 31-07-2025) Когда наконец начнётся освобождение Одессы от шайки Зелибобы...
Как только Коржик перестанет нести чушь в твиттере. Хотя мы все знаем, что он уже не выйдет из своего запоя

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:25 31-07-2025

Гость (17:47:08 31-07-2025) Как только Коржик перестанет нести чушь в твиттере. Хотя... Какой запой? Д о Трампа ему далеко-о-о! Моё мнение, Дональд чемпион по чуши.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:51 31-07-2025

Остается всего 9 дней

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

16:54:55 31-07-2025

Большая Победа! Скоро Покровск - цитадель фашей падет.

  2 Нравится
Ответить
