Российские войска взяли под контроль Часов Яр в ДНР

Город перешел под контроль ВС РФ после наступления "Южной" группировки

31 июля 2025, 13:15, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике взят российскими военными. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, населенный пункт перешел под контроль России в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск.

«В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», - сказано в публикации.

29 июля Минобороны информировало, что подразделения группировки "Южная" заняли более выгодные рубежи и нанесли "поражение живой силе и технике" ВСУ в районах Константиновки, Иванополья, Васюковки и Дзержинска Донецкой Народной Республики.