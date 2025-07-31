Российские войска взяли под контроль Часов Яр в ДНР
Город перешел под контроль ВС РФ после наступления "Южной" группировки
31 июля 2025, 13:15, ИА Амител
Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике взят российскими военными. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как отметили в ведомстве, населенный пункт перешел под контроль России в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск.
«В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», - сказано в публикации.
29 июля Минобороны информировало, что подразделения группировки "Южная" заняли более выгодные рубежи и нанесли "поражение живой силе и технике" ВСУ в районах Константиновки, Иванополья, Васюковки и Дзержинска Донецкой Народной Республики.
14:19:54 31-07-2025
ВПЕРЕД РОССИЯ !МОЧИ ФАШИКОВ !
15:12:33 31-07-2025
серый (14:19:54 31-07-2025) ВПЕРЕД РОССИЯ !МОЧИ ФАШИКОВ !... Фашикам не глянется, минусуют.
15:57:32 31-07-2025
Гость (15:12:33 31-07-2025) Фашикам не глянется, минусуют. ... Действительно, мне вообще кажется что больше половины читателей амика оттуда.
Иначе как объяснить, что им ни чего не нравится
15:22:18 31-07-2025
Очень хорошая весть!!!Здоровья и успехов вам наши защитники!!!
15:23:47 31-07-2025
Когда наконец начнётся освобождение Одессы от шайки Зелибобы?
17:47:08 31-07-2025
Гость (15:23:47 31-07-2025) Когда наконец начнётся освобождение Одессы от шайки Зелибобы...
Как только Коржик перестанет нести чушь в твиттере. Хотя мы все знаем, что он уже не выйдет из своего запоя
19:37:25 31-07-2025
Гость (17:47:08 31-07-2025) Как только Коржик перестанет нести чушь в твиттере. Хотя... Какой запой? Д о Трампа ему далеко-о-о! Моё мнение, Дональд чемпион по чуши.
15:35:51 31-07-2025
Остается всего 9 дней
16:54:55 31-07-2025
Большая Победа! Скоро Покровск - цитадель фашей падет.