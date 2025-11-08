СМИ: Мобилизованный на Украине охранник Анджелины Джоли отправится служить
Однако сам телохранитель заверил, что у него все хорошо
08 ноября 2025, 13:45, ИА Амител
Бывший телохранитель Анджелины Джоли с Украины объявился и подтвердил, что с ним все в порядке. Однако, по информации СМИ, Дмитрия Пищикова все-таки мобилизовали, и в скором времени он приступит к службе в ВСУ. Об этом сообщает Shot.
Издание отмечает, что в настоящее время мужчина проходит подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины. По словам Пищикова, его остановили на контрольно-пропускном пункте и под предлогом уточнения данных, несмотря на наличие всех необходимых документов и отсутствие в списках разыскиваемых, попросили проследовать в территориальный центр комплектования (ТЦК).
Охранник Джоли также заверил общественность в своем благополучии, но выразил "некоторое недовольство" действиями сотрудников ТЦК на блокпосту и дальнейшими событиями. «Мой план – пройти обучение и отправиться на службу», – цитируют Пищикова украинские медиа.
Ранее Shot сообщал о потере связи с украинским охранником Джоли после его доставки в местный ТЦК. Также известно, что 33-летний Пищиков активно поддерживал украинскую армию, жертвуя миллионы гривен и даже передав свой автомобиль на нужды ВСУ.
Правильно, Родину надо защищать, а не Джоли всяких!
17:37:56 08-11-2025
Евгений (17:08:57 08-11-2025) Правильно, Родину надо защищать, а не Джоли всяких!... От кого защищать, господин иноагент?
10:18:53 10-11-2025
Гость (17:37:56 08-11-2025) От кого защищать, господин иноагент? ... У нас своя родина, у него своя.
Разве имеет значения от кого защищать свою родину?
Вы уважаемый не согласны с чем? С защитой родины в целом в мире или конкретно с действиями украинских граждан?
09:46:09 10-11-2025
Хорошая новость. Может через некоторое время сообщат, что там с ним под Красноармейском