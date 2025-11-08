СМИ: Мобилизованный на Украине охранник Анджелины Джоли отправится служить

Однако сам телохранитель заверил, что у него все хорошо

08 ноября 2025, 13:45, ИА Амител

Охранник Джоли Дмитрий Пищиков / Фото: Shot

Бывший телохранитель Анджелины Джоли с Украины объявился и подтвердил, что с ним все в порядке. Однако, по информации СМИ, Дмитрия Пищикова все-таки мобилизовали, и в скором времени он приступит к службе в ВСУ. Об этом сообщает Shot.

Издание отмечает, что в настоящее время мужчина проходит подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины. По словам Пищикова, его остановили на контрольно-пропускном пункте и под предлогом уточнения данных, несмотря на наличие всех необходимых документов и отсутствие в списках разыскиваемых, попросили проследовать в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Охранник Джоли также заверил общественность в своем благополучии, но выразил "некоторое недовольство" действиями сотрудников ТЦК на блокпосту и дальнейшими событиями. «Мой план – пройти обучение и отправиться на службу», – цитируют Пищикова украинские медиа.

Ранее Shot сообщал о потере связи с украинским охранником Джоли после его доставки в местный ТЦК. Также известно, что 33-летний Пищиков активно поддерживал украинскую армию, жертвуя миллионы гривен и даже передав свой автомобиль на нужды ВСУ.