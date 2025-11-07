Власти России отметили, что готовы актрису встретить, в том числе, в Запорожской области

07 ноября 2025, 17:30, ИА Амител

Анджелина Джоли в Херсоне / Фото: Mash

Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты РФ, сообщил, что актрисе Анджелине Джоли стоило бы приехать на территории Донбасса, перешедшие под контроль России, в частности, в Запорожскую область. Об этом он рассказал aif.ru.

«Я уверен, что Анджелине Джоли следовало бы как можно скорее посетить освобожденные регионы, ставшие частью России. Например, я бы пригласил ее в мою родную Запорожскую область, где мы бы ее и встретили», – заявил он.

Недавно известная актриса посетила Херсон, который находится под контролем Киева. Сообщается, что во время визита у охранника из сопровождения при проверке отсутствовали необходимые военные документы. При этом он офицер запаса и не имеет оснований для отсрочки от службы. В итоге мужчине предложили явиться в Южноукраинский территориальный центр комплектования.