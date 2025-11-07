Анджелине Джоли предложили посетить российские территории
Власти России отметили, что готовы актрису встретить, в том числе, в Запорожской области
07 ноября 2025, 17:30, ИА Амител
Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты РФ, сообщил, что актрисе Анджелине Джоли стоило бы приехать на территории Донбасса, перешедшие под контроль России, в частности, в Запорожскую область. Об этом он рассказал aif.ru.
«Я уверен, что Анджелине Джоли следовало бы как можно скорее посетить освобожденные регионы, ставшие частью России. Например, я бы пригласил ее в мою родную Запорожскую область, где мы бы ее и встретили», – заявил он.
Недавно известная актриса посетила Херсон, который находится под контролем Киева. Сообщается, что во время визита у охранника из сопровождения при проверке отсутствовали необходимые военные документы. При этом он офицер запаса и не имеет оснований для отсрочки от службы. В итоге мужчине предложили явиться в Южноукраинский территориальный центр комплектования.
18:20:48 07-11-2025
Вообще она ездить за деньги, ей за поездки очень хорошо платят, а бесплатно она никуда не поедет.
21:04:44 07-11-2025
Щазз (18:20:48 07-11-2025) Вообще она ездить за деньги, ей за поездки очень хорошо плат... Это называется гибридная война. Они могли потратить 20 миллионов долларов на закупку оружия, а могли пригласить мировую звезду, что сфотографировать ее в разбомбленных городах и потом эти фото увидит весь мир. Такие дела
19:10:34 07-11-2025
Сашу Грэй помню-по всей стране проволокли...