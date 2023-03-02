ТАСС: в Брянской области идет бой с украинскими диверсантами

По сообщениям некоторых источников, они могли взять заложников

02 марта 2023, 16:27, ИА Амител

В Брянской области идёт боестолкновение с украинскими диверсантами, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По их информации, в заложниках у противника могут находиться до шести человек.

"Группы украинских диверсантов проникли в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками", – сказал собеседник агентства.

Среди мирных жителей есть погибшие и раненые, добавляет он.

Вместе с тем власти Брянской области не подтвердили RT наличие заложников.

"Никто не говорил нам, что есть заложники. Нахожусь в 18 км от населённого пункта Сушаны и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают", – заявил глава Новоропской сельской администрации.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявлял, что в Брянскую область проникли диверсанты. По его словам, они обстреляли автомобиль. Один человек погиб, ранен ребёнок.