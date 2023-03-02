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ТАСС: в Брянской области идет бой с украинскими диверсантами

По сообщениям некоторых источников, они могли взять заложников

02 марта 2023, 16:27, ИА Амител

В Брянской области идёт боестолкновение с украинскими диверсантами, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По их информации, в заложниках у противника могут находиться до шести человек.

"Группы украинских диверсантов проникли в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками", – сказал собеседник агентства.

Среди мирных жителей есть погибшие и раненые, добавляет он. 

Вместе с тем власти Брянской области не подтвердили RT наличие заложников. 

"Никто не говорил нам, что есть заложники. Нахожусь в 18 км от населённого пункта Сушаны и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают", – заявил глава Новоропской сельской администрации.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявлял, что в Брянскую область проникли диверсанты. По его словам, они обстреляли автомобиль. Один человек погиб, ранен ребёнок.

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Комментарии 3

  • Хватит уже жалеть эту укронацистскую мразь. Бейте по их городам ребята ракетами
    02 марта, Гость   Ответить
  • Когда уже русские диверсанты проникнут в Киев и обстреляют прилетевших на встречу с Зелей лидеров враждебных стран? Пора давно устроить диверсию на железной дороге из Польши в Украину и пустить под откос пару - тройку составов с зарубежной техникой и боеприпасами под откос! Или уже забыли у нас в России навыки партизанской войны? Где разведка России и почему по жд свободно идут поставки оружия?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Бери ракеты да иди бей сам Советы он будет второй армии мира раздавать
    02 марта, Гость   Ответить
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