СМИ: Рэпер Macan решил отправиться служить в армию втайне от журналистов

Он должен был прибыть в призывной пункт в пятницу, 28 ноября

28 ноября 2025, 16:05, ИА Амител

Армия / Фото из архива amic.ru

Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу, 28 ноября, музыкант Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) не прибыл в военкомат на Угрешской улице в Москве, откуда должен был направиться на военную службу.

С самого утра возле военного комиссариата на Угрешской улице наблюдалось скопление новобранцев, их родственников и друзей. Помимо этого, примерно к 07:30 утра прибыли сотрудники СМИ, ожидавшие увидеть рэпера, но его не было среди призывников.

В начале октября Macan разместил фотографию из призывного пункта, заявив о своем намерении пройти военную службу. Журналисты ожидали его прибытия утром 15 октября у здания военкомата на Угрешской улице в Москве, но он так и не появился. Позднее Macan рассказал, что его отправка в армию состоится 28 ноября.

Ранее стало известно, что служить исполнитель должен был в элитном полку "Витязь".

Обновлено: Рэпер все же явился в призывной пункт втайне от журналистов, приехав не в назначенное время. Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", сейчас исполнитель проходит проверку документов.