СМИ: США ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского на следующей неделе
Об этом заявили сразу два источника американского телеканала CBS
13 августа 2025, 22:06, ИА Амител
США ищут место для организации встречи между президентом РФ Владимиром Путиным, Главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в конце следующей недели. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил телеканал CBS со ссылкой на два источника, которые знакомы с ходом переговоров.
«США работают над местом для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели», – указывает телеканал.
Напомним, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Это будет седьмая встреча Путина и Трампа, однако первая с последнего президентского срока американского лидера – в последний раз они виделись в июне 2019 года на саммите G20 в Японии.
08:29:23 14-08-2025
На острове Даманнском пусть встречаются.
Тоже проданая наша территория
13:09:58 14-08-2025
Гость (08:29:23 14-08-2025) На острове Даманнском пусть встречаются.Тоже проданая на... Если бы проданная, подаренная в знак жеста доброй воли.