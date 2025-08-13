СМИ: США ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского на следующей неделе

Об этом заявили сразу два источника американского телеканала CBS

13 августа 2025, 22:06, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

США ищут место для организации встречи между президентом РФ Владимиром Путиным, Главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в конце следующей недели. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил телеканал CBS со ссылкой на два источника, которые знакомы с ходом переговоров.

«США работают над местом для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели», – указывает телеканал.

Напомним, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Это будет седьмая встреча Путина и Трампа, однако первая с последнего президентского срока американского лидера – в последний раз они виделись в июне 2019 года на саммите G20 в Японии.