В последний раз Путин и Трамп встречались на саммите G20 в Японии в 2019 году

13 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа / Фото: kremlin.ru

В середине августа президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся впервые за шесть лет, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. Сейчас к этому событию идет активная подготовка. Amic.ru рассказывает, где именно будут разговаривать главы государств и что конкретно они намерены обсуждать.

Когда пройдет встреча Путина и Трампа?

9 августа Дональд Трамп рассказал СМИ, что планирует встретиться с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Это будет седьмая встреча Путина и Трампа. В последний раз они виделись в июне 2019 года на саммите G20 в Японии.

Где состоится встреча?

Встреча состоится на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж в штате Аляска, сообщил американский телеканал CNN. В американском Федеральном управлении авиации (FAA) уведомили, что над городом перекроют небо в день встречи президентов. Помощник главы РФ Юрий Ушаков отметил, что встреча лидеров на Аляске логична.

«Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», – приводит его слова сайт Кремля.

Путин и Трамп / Фото: kremlin.ru

Что будут обсуждать президенты?

Главы государств будут обсуждать варианты долгосрочного мирного урегулирования конфликта России и Украины, рассказывал помощник президента России Юрий Ушаков.

Дональд Трамп на пресс-конференции с журналистами 11 августа отметил, что в ходе беседы он собирается понять, "что на уме" у Путина. Если сделка будет "справедливой", то Трамп передаст информацию украинскому президенту Зеленскому, лидерам ЕС и НАТО, пишет "Коммерсантъ". Также глава США убежден, что "в течение первых двух минут" поймет, "удастся ли заключить сделку".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 12 августа заявила, что Трамп не хочет "проводить красные линии" по Украине в отношении РФ.

При этом мировые СМИ уже публикуют план прекращения боевых действий, который обсуждают лидеры государств. Журналисты сообщают, что предполагается отвод украинских войск с территории ДНР в обмен на вывод российских войск из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины. При этом линия фронта на остальных участках (а именно в Херсонской и Запорожской областях) не изменится. Дональд Трамп на пресс-конференции с журналистами также говорил, что планируется "обмен территориями", однако подробности он не уточнил.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что от России был получен сигнал о готовности к прекращению огня. Однако он заявил, что украинцы не намерены отводить войска из Донбасса, сообщает издание "Страна.ua". Также в своем телеграм-канале Зеленский предупредил, что Украина не намерена отказываться от каких-либо земель в пользу России, пишет "Газета.ru".

Кроме того, Трамп на встрече с журналистами рассказал, что Зеленский во время телефонного разговора с ним отказался обсуждать обмен территориями с Россией, потому что "это вопрос конституции".

Путин и Трамп / Фото: amic.ru

Зеленского на встрече не будет?

На Аляске Путин и Трамп встретятся один на один. Пока участие Зеленского во встрече не планируется, что на брифинге 12 августа подтвердила Кэролайн Левитт. NBC пишет, что Трамп открыт для трехстороннего саммита с обоими лидерами, но сейчас США сконцентрированы на планировании двусторонней встречи с Путиным. Также Левитт подтвердила, что Трамп надеется на трехсторонний саммит с участием США, России и Украины.

При этом ABC News пишет, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс могут 13 сентября провести онлайн-разговор с Зеленским и европейскими союзниками перед встречей с Путиным. Также телеканал CNN допустил, что Зеленский может находиться на Аляске 15 августа, но мероприятия с его участием пройдут уже после встречи Путина и Трампа.

Встреча на Аляске – не финал переговоров?

Скорее всего, нет. Дональд Трамп отметил, что первая встреча Путина и Трампа будет ознакомительной. После встречи с главой РФ американский лидер ожидает либо разговора президентов России и Украины, либо трехстороннего саммита с участием США. Журналистам американский лидер пообещал усадить Путина и Зеленского за стол переговоров.

Также ранее Юрий Ушаков говорил о том, что следующая встреча Путина и Трампа возможна, и "естественно ориентироваться" на то, чтобы провести ее на российской территории. Приглашение Трампу российская сторона уже передала.

Путин и Трамп / Фото: kremlin.ru

Как стороны готовятся к переговорам?

По словам Юрия Ушакова, в дни перед встречей Путина и Трампа стороны прорабатывают "практические и политические параметры".

Подготовку к встрече 12 августа обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, сообщила СМИ представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

При этом Минобороны РФ уже сообщило о том, что киевский режим готовит провокации в целях срыва переговоров. Так, в город Чугуев Харьковской области СБУ доставила группу журналистов иностранных СМИ якобы для "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне". По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ планирует нанести провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим числом пострадавших гражданских, который и должны зафиксировать иностранные журналисты. В случившемся обвинят ВС РФ, чтобы "создать негативный медийный фон" и условия для срыва переговоров, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

А Путина в США не арестуют?

Несмотря на то, что Международный уголовный суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина, российского президента там не арестуют, так как США не признают юрисдикцию МУС.

Будут ли где-то транслировать встречу?

Пока неизвестно. Сама встреча, вероятно, пройдет без журналистов. Возможно, после разговора состоятся пресс-конференции двух президентов, однако об этом СМИ пока не сообщали.