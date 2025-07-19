СМИ: Трамп может встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Пекине

Встреча лидеров может состояться в начале сентября

19 июля 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Library of Congress / unsplash.com

Президента США Дональда Трампа могут пригласить в Пекин в начале сентября для участия в военном параде и переговорах с лидерами Китая и России, сообщает The Times. Внимание на публикацию обратило агентство ТАСС.

Британская газета пишет, что серия торговых сделок между США и Китаем заставила Трампа пересмотреть свой враждебный курс в отношении КНР, вследствие чего его могут пригласить на военный парад в Пекине.

Мероприятие пройдет 3 сентября и будет посвящено 80-летию победы во Второй мировой войне. В Кремле уже подтвердили визит Путина в КНР в эти сроки.