СМИ: Трамп может встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Пекине
Встреча лидеров может состояться в начале сентября
19 июля 2025, 10:30, ИА Амител
Фото: Library of Congress / unsplash.com
Президента США Дональда Трампа могут пригласить в Пекин в начале сентября для участия в военном параде и переговорах с лидерами Китая и России, сообщает The Times. Внимание на публикацию обратило агентство ТАСС.
Британская газета пишет, что серия торговых сделок между США и Китаем заставила Трампа пересмотреть свой враждебный курс в отношении КНР, вследствие чего его могут пригласить на военный парад в Пекине.
Мероприятие пройдет 3 сентября и будет посвящено 80-летию победы во Второй мировой войне. В Кремле уже подтвердили визит Путина в КНР в эти сроки.
10:38:09 19-07-2025
Трамп туда не попрется...
10:55:48 19-07-2025
Гость (10:38:09 19-07-2025) Трамп туда не попрется... ... А Путина не схватят там ?
11:07:55 19-07-2025
Нос Трампу парадом утрёт Си Цзиньпин:
Отнюдь на Земле он "жандарм" не один
И, сколько ножонкой "владыки" ни топает,
Сцепиться с Китаем пусть только попробует!
15:52:17 19-07-2025
Гость (11:07:55 19-07-2025) Нос Трампу парадом утрёт Си Цзиньпин:Отнюдь на Земле он ... Китай - это сила, причем реальная.
15:57:51 19-07-2025
Гость (11:07:55 19-07-2025) Нос Трампу парадом утрёт Си Цзиньпин:Отнюдь на Земле он ... И что, к вашему сведению Китай, за все время своего существования, не выиграл ни одной войны.
18:41:38 19-07-2025
боится что си с пу до чего-то договоряться, а его бортанут...!
а если си с пу подтянут к себе ещё и индию...!? о! дональду вообще капец!