СМИ: Трамп может встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Пекине

Встреча лидеров может состояться в начале сентября

19 июля 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Library of Congress / unsplash.com
Фото: Library of Congress / unsplash.com

Президента США Дональда Трампа могут пригласить в Пекин в начале сентября для участия в военном параде и переговорах с лидерами Китая и России, сообщает The Times. Внимание на публикацию обратило агентство ТАСС.

Британская газета пишет, что серия торговых сделок между США и Китаем заставила Трампа пересмотреть свой враждебный курс в отношении КНР, вследствие чего его могут пригласить на военный парад в Пекине.

Мероприятие пройдет 3 сентября и будет посвящено 80-летию победы во Второй мировой войне. В Кремле уже подтвердили визит Путина в КНР в эти сроки.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:38:09 19-07-2025

Трамп туда не попрется...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:48 19-07-2025

Гость (10:38:09 19-07-2025) Трамп туда не попрется... ... А Путина не схватят там ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:55 19-07-2025

Нос Трампу парадом утрёт Си Цзиньпин:
Отнюдь на Земле он "жандарм" не один
И, сколько ножонкой "владыки" ни топает,
Сцепиться с Китаем пусть только попробует!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:17 19-07-2025

Гость (11:07:55 19-07-2025) Нос Трампу парадом утрёт Си Цзиньпин:Отнюдь на Земле он ... Китай - это сила, причем реальная.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:51 19-07-2025

Гость (11:07:55 19-07-2025) Нос Трампу парадом утрёт Си Цзиньпин:Отнюдь на Земле он ... И что, к вашему сведению Китай, за все время своего существования, не выиграл ни одной войны.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:38 19-07-2025

боится что си с пу до чего-то договоряться, а его бортанут...!
а если си с пу подтянут к себе ещё и индию...!? о! дональду вообще капец!

  1 Нравится
Ответить
