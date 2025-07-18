СМИ: Трамп поддержал план НАТО по капитуляции России

Американский политолог отметил, что отношение главы США к Путину и Зеленскому радикально изменилось

Президент США Дональд Трамп фактически присоединился к стратегии НАТО о капитуляции России. Об этом заявил эксперт в международной политике Тед Карпентер в колонке для журнала The American Conservative, сообщает "Коммерсантъ".

Карпентер проанализировал изменение позиции Трампа по отношению к России. Он сделал свои выводы, основываясь на публичных заявлениях американского лидера.

"В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом", – написал политолог.

Он также отметил, что глава Соединенных Штатов стал по-другому относиться к президенту РФ Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Со слов эксперта, в начале своего второго срока Трамп осознал важность улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой. Также, по его утверждению, главным препятствием на пути к этой цели президент США считает украинский конфликт.

Как пишет Карпентер, первые заявления Трампа в отношении Путина были примирительного характера, но в то же время он "похоже, считал Зеленского высокомерным, неблагодарным клиентом США и НАТО". После, по мнению политолога, позиция американского лидера изменилась.

"Он стал все более критически относиться к Путину, теперь видя в нем, а не в Зеленском, главное препятствие к мирному соглашению", – добавил аналитик.

В конце колонки он сделал вывод, что никакие трудности не могут заставить Москву принять капитуляцию