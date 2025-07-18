СМИ: Трамп поддержал план НАТО по капитуляции России
Американский политолог отметил, что отношение главы США к Путину и Зеленскому радикально изменилось
18 июля 2025, 09:36, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп фактически присоединился к стратегии НАТО о капитуляции России. Об этом заявил эксперт в международной политике Тед Карпентер в колонке для журнала The American Conservative, сообщает "Коммерсантъ".
Карпентер проанализировал изменение позиции Трампа по отношению к России. Он сделал свои выводы, основываясь на публичных заявлениях американского лидера.
"В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом", – написал политолог.
Он также отметил, что глава Соединенных Штатов стал по-другому относиться к президенту РФ Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Со слов эксперта, в начале своего второго срока Трамп осознал важность улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой. Также, по его утверждению, главным препятствием на пути к этой цели президент США считает украинский конфликт.
Как пишет Карпентер, первые заявления Трампа в отношении Путина были примирительного характера, но в то же время он "похоже, считал Зеленского высокомерным, неблагодарным клиентом США и НАТО". После, по мнению политолога, позиция американского лидера изменилась.
"Он стал все более критически относиться к Путину, теперь видя в нем, а не в Зеленском, главное препятствие к мирному соглашению", – добавил аналитик.
В конце колонки он сделал вывод, что никакие трудности не могут заставить Москву принять капитуляцию:
"Тем не менее именно этого продолжают требовать Украина и ее натовские спонсоры. И именно этого подхода, похоже, придерживается администрация Трампа", – написал политолог.
09:40:41 18-07-2025
мегамозги. и прям вовремя...
10:08:05 18-07-2025
А хуху, не хо-хо, Дони?
Пишут, что это просто выводы пиндоского эксперта. Пусть таковыми и останутся.
10:10:33 18-07-2025
У Трампа, семь пятниц на недели, что он только не говорил ))), "Собака брешет, караван идет" (с)
10:38:23 18-07-2025
ППШариков (10:10:33 18-07-2025) У Трампа, семь пятниц на недели, что он только не говорил ))... Уже четвёртый год идёт
10:49:32 18-07-2025
Гость (10:38:23 18-07-2025) Уже четвёртый год идёт ... А быстро только кошки родятся...
11:11:36 18-07-2025
ППШариков (10:49:32 18-07-2025) А быстро только кошки родятся...... С лица воды не пить, явился - не запылился, по себе людей не судят... Любой бессмыслицей можно возражать, да?
11:58:55 18-07-2025
Гость (11:11:36 18-07-2025) С лица воды не пить, явился - не запылился, по себе людей не... "Умный поймет, а глупому бесполезно объяснять " (с)
13:22:00 18-07-2025
язык он без костей поэтому говорить можно что угодно
Подождем действий а дальше по ситуации
думаю действий от сша не будет никаких -у них просто патроны кончились
тупо арсеналы пустые и втягиваться в долгую войну они 100% не станут а толкнут туда европу она им осточертела уже
дальше следим за рукой - англия и германия прикрывают со вчерашнего дня границы и открывают между собой границы - то есть скоро там начнется бусификация - в украинские окопы своих граждан и понаехавших эмигрантов отправлять будут
кроме того пентагон сейчас готовит вариант Б на случай падения украины - это тюркский экстремизм и русофобия во всех наших южных республиках и то же самое в уйгурском округе китая. А оружие толкать станут через армянский коридор - все по шаблону украины
17:43:02 18-07-2025
Сдулась рыжая обезьяна :-)