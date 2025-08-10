СМИ: Зеленского пока не приглашали на встречу Путина и Трампа

По словам источник WP, Европа продвигает территориальные урегулирование по принципу "дюйм за дюйм"

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

США пока не приглашали украинского президента Владимира Зеленского прилететь на Аляску, где 15 августа запланирована встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источник.

Собеседник газеты также подчеркивает, что на недавней встрече с участием представителей Киева и вице-президента США Джей Ди Вэнса европейские союзники Украины продвигали идею, по которой возможные территориальные уступки в рамках урегулирования должны проходить по принципу "дюйм за дюйм".

Напомним, Трамп анонсировал встречу с Путиным 8 августа. Она состоится 15 августа на Аляске. СМИ ранее сообщали, что Зеленский может принять участие в этой встрече, однако официального подтверждения пока не было.