СМИ: Зеленского пока не приглашали на встречу Путина и Трампа
По словам источник WP, Европа продвигает территориальные урегулирование по принципу "дюйм за дюйм"
10 августа 2025, 10:12, ИА Амител
США пока не приглашали украинского президента Владимира Зеленского прилететь на Аляску, где 15 августа запланирована встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источник.
Собеседник газеты также подчеркивает, что на недавней встрече с участием представителей Киева и вице-президента США Джей Ди Вэнса европейские союзники Украины продвигали идею, по которой возможные территориальные уступки в рамках урегулирования должны проходить по принципу "дюйм за дюйм".
Напомним, Трамп анонсировал встречу с Путиным 8 августа. Она состоится 15 августа на Аляске. СМИ ранее сообщали, что Зеленский может принять участие в этой встрече, однако официального подтверждения пока не было.
10:41:40 10-08-2025
Трампу надо договаривать, на арендованной США, Руской Аляске и срок аренды закончился плюс, минус 100 лет назад!
13:40:37 10-08-2025
Светослав (10:41:40 10-08-2025) Трампу надо договаривать, на арендованной США, Руской Аляске... В плоскую землю тоже верите?
22:19:36 10-08-2025
Гость (13:40:37 10-08-2025) В плоскую землю тоже верите?...
В безопасный счет же верят!
09:20:32 11-08-2025
А как же без стендапа? Артистов всегда большие дяди к себе приглашают, чтобы закрыть вечеринку. Клоуна в студию! )))