ЕС выступил за переговоры о территориях Украины по линии боевого соприкосновения

Конструктивные переговоры по этому вопросу могут быть лишь при условии прекращения огня

10 августа 2025, 08:34, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Переговоры о территориях Украины следует проводить по линии боевого соприкосновения (ЛБС) на текущий момент. Как пишут "Известия", об этом сообщается в совместной декларации лидеров Франции, Италии, Великобритании, Германии, Польши, Финляндии и главы Еврокомиссии (ЕК).

«Мы остаемся привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», – указано в заявлении.

Вместе с тем политики отмечают, что конструктивные переговоры по этому вопросу могут быть лишь при условии прекращения огня.

Напомним, 8 августа президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится 15 августа.