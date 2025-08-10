ЕС выступил за переговоры о территориях Украины по линии боевого соприкосновения
Конструктивные переговоры по этому вопросу могут быть лишь при условии прекращения огня
10 августа 2025, 08:34, ИА Амител
Переговоры о территориях Украины следует проводить по линии боевого соприкосновения (ЛБС) на текущий момент. Как пишут "Известия", об этом сообщается в совместной декларации лидеров Франции, Италии, Великобритании, Германии, Польши, Финляндии и главы Еврокомиссии (ЕК).
«Мы остаемся привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», – указано в заявлении.
Вместе с тем политики отмечают, что конструктивные переговоры по этому вопросу могут быть лишь при условии прекращения огня.
Напомним, 8 августа президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится 15 августа.
09:20:56 10-08-2025
в совместной декларации лидеров.. - молодцы, мечты уходят, опускаются на землю.. Осталось о причине конфликта "лидерам" понять.
09:46:46 10-08-2025
Про Херсон не ясно. Хотя ясно