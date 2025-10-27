Новосибирский гастробар "Коробок" откроют в историческом особняке в Барнауле до конца года

Объявления о скором открытии заведения появились в окнах бывшего универмага Сухова

27 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Универмаг Суховых в Барнауле / Фото: amic.ru

Новосибирский гастробар "Коробок" планируется к открытию в Барнауле в конце 2025 года. Объявление о скором начале работы заведения общепита появилось на окнах исторического здания на улице Мало-Тобольской, 36. Оно известно как "Торговый дом "Сухов и сыновья" и считается одним из самых красивых в Барнауле. В настоящее время завершаются реставрационные работы на объекте, которым владеет предприниматель Евгений Лишин.

Чем известен "Коробок"?

Это ресторан с авторской кухней, который заработал в 2020 году в Новосибирске в исторической части города. Потом заведения открывали в Томске, Иркутске, а также еще в Новосибирске. В настоящее время, если судить по информации на сайте, действуют три ресторана в Сибири. В меню в основном европейская кухня, а также пицца и роллы.

Что известно об универмаге Суховых?

Каменный дом купца Сухова, предположительно, построили в конце XIX века. Суховы на тот момент были одними из самых богатых людей в Барнауле. Последний законный владелец дома – Василий Дмитриевич Сухов – избирался городским головой и славился своей благотворительной деятельностью. В 1909 году ему было присвоено звание почетного гражданина Барнаула. В 1911 году торговый дом Василия Сухова был объявлен банкротом.

После революции помещения арендовал Алтайский союз кооперативов, в том числе и под квартиры сотрудников. В январе 1920-го часть помещений в доме Сухова была занята Особым отделом 5-й Армии. В 1920–1930-х годах в здании находилось правление алтайских кооператоров, столовая губернского профсоюзного управления и множество других организаций.

С начала Великой Отечественной войны здесь разместился горвоенкомат. Потом – после войны – дом использовали под жилье. В 1990-х годах здание перешло в частную собственность и было приспособлено под торговые помещения. В декабре 1994-го Алтайское краевое Законодательное собрание признало его объектом культурного наследия регионального значения.

Как изменилось здание?

Реставрацией здания, которому уже почти 150 лет, предприниматель Евгений Лишин занимается более четырех лет. За это время строители восстановили буквально каждый кирпичик, а также провели внутрь отопление и сделали крышу. Об этом читайте нашем материале.