В Барнауле начался ремонт фасада бывшего Дворца пионеров

Работы должны быть завершены до 30 ноября

15 октября 2025, 07:30, ИА Амител

Ремонт бывшего Дворца пионеров в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле стартовали работы по ремонту фасада здания на улице Пионеров, 2, где сегодня располагается Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи. Подрядчиком для выполнения ремонта выбрано ООО "Фалькон", которое заключило контракт на сумму 10,6 млн рублей. Согласно договору, работы должны быть завершены до 30 ноября 2025 года.

Как ранее писал amic.ru, определение подрядчика не обошлось без трудностей. Аукцион, на который подавались заявки, признали несостоявшимся: из всех предложений только одно соответствовало установленным требованиям. Изначально в июле планировалось объявить единый тендер на ремонт фасада и крыши за 20,7 млн рублей, но заявок не поступило. Затем реконструкция была разделена на два этапа. Однако попытка выбрать подрядчика для ремонта крыши также не увенчалась успехом, и лишь конкурс на ремонт фасада завершился заключением контракта.

Этот ремонт станет первым этапом масштабной реставрации здания, которая планируется до 2028 года. В рамках работ восстановят декоративные элементы и приведут в порядок разрушенное западное крыло, пострадавшее в 2013 году.

Как выглядит здание на данный момент, можно увидеть в нашей фотогалерее.

Объект был построен в 1963 году и с 1994-го имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Сегодня здесь функционирует учреждение, чьи корни уходят в детский клуб, открытый в 1936 году, где проводились кружки по драматическому искусству, авиамоделированию, рукоделию и многим другим направлениям. В 1964 году в одном из корпусов разместился Алтайский краевой театр юного зрителя (ТЮЗ), который оставался в здании более полувека, пока не получил новое помещение в 2011 году.