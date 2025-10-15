В Барнауле начался ремонт фасада бывшего Дворца пионеров
Работы должны быть завершены до 30 ноября
15 октября 2025, 07:30, ИА Амител
В Барнауле стартовали работы по ремонту фасада здания на улице Пионеров, 2, где сегодня располагается Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи. Подрядчиком для выполнения ремонта выбрано ООО "Фалькон", которое заключило контракт на сумму 10,6 млн рублей. Согласно договору, работы должны быть завершены до 30 ноября 2025 года.
Как ранее писал amic.ru, определение подрядчика не обошлось без трудностей. Аукцион, на который подавались заявки, признали несостоявшимся: из всех предложений только одно соответствовало установленным требованиям. Изначально в июле планировалось объявить единый тендер на ремонт фасада и крыши за 20,7 млн рублей, но заявок не поступило. Затем реконструкция была разделена на два этапа. Однако попытка выбрать подрядчика для ремонта крыши также не увенчалась успехом, и лишь конкурс на ремонт фасада завершился заключением контракта.
Этот ремонт станет первым этапом масштабной реставрации здания, которая планируется до 2028 года. В рамках работ восстановят декоративные элементы и приведут в порядок разрушенное западное крыло, пострадавшее в 2013 году.
Как выглядит здание на данный момент, можно увидеть в нашей фотогалерее.
Объект был построен в 1963 году и с 1994-го имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Сегодня здесь функционирует учреждение, чьи корни уходят в детский клуб, открытый в 1936 году, где проводились кружки по драматическому искусству, авиамоделированию, рукоделию и многим другим направлениям. В 1964 году в одном из корпусов разместился Алтайский краевой театр юного зрителя (ТЮЗ), который оставался в здании более полувека, пока не получил новое помещение в 2011 году.
07:51:58 15-10-2025
до 30 ноября осталось 1,5 месяца и что можно сделать за это время- непонятно. красивейшее здание нужно ремонтировать тщательно и аккуратно руками лучших специалистов, а не тяп- ляп руками мигрантов. к сожалению, там все как раз наоборот.
10:56:10 15-10-2025
Элен без ребят (07:51:58 15-10-2025) до 30 ноября осталось 1,5 месяца и что можно сделать за это ... А вы бы полезли на такие леса? Так там не просто залезть, а еще нужно работать.
08:28:13 15-10-2025
На улице морозит он будет только усиливаться так как зима впереди, а они ремонт фасада начали. Опять деньги на ветер?
08:46:47 15-10-2025
меня там научили рисовать , дудеть в горн и барабанить
08:50:59 15-10-2025
Вообще -то за такой контракт надо возбуждать уголовное дело. Ведь общеизвестно, что по морозу штукатурить можно для отмывки денег.
„Формально правильно, а по сути издевательство“ (В.И. Ленин)
09:20:26 15-10-2025
Дворец Пионеров в отсутствие самих пионеров перестаёт быть дворцом.
18:15:23 15-10-2025
Гость (09:20:26 15-10-2025) Дворец Пионеров в отсутствие самих пионеров перестаёт быть д... Исходя из этого, там надо и улицу переименовывать, так как значение этого слова наверное помнят только "юные пенсионеры"..
11:12:46 15-10-2025
Зима на носу, минуса - чинить бросились.
Задрали с деньгами под конец года.
Эта беда страну корёжит почище налогов и коррупции.
22:53:52 16-10-2025
Только дураки не понимают , что необходимо чиновникам от культуры и карьеристам от ЕР освоить деньги под конец года-- ЛЮБОЙ ценой !!
ИНАЧЕ, им удачи( денег) на следующий год не видать !!!
Плевать на результат -- главное зад прикрыть и премию годовую с похвалой от губера получить !!!
ПРОФАНЫ во всех делах и жулики !!!
Нечем в стране родной гордиться --НЕЧЕМ !!!