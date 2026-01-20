Снабженца оборонного завода в Ижевске будут судить за взятки в 600 тысяч рублей
Экономист по материально-техническому снабжению получал деньги за продвижение интересов коммерческих фирм при поставках на предприятие ОПК
20 января 2026, 23:00, ИА Амител
В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении экономиста по материально-техническому снабжению одного из оборонных предприятий. По данным СКР, мужчина обвиняется в получении крупных взяток на общую сумму 600 тысяч рублей за лоббирование интересов коммерческих организаций при поставках товарно-материальных ценностей, сообщает udm-info.ru.
Как установило следствие, таким образом сотрудник предприятия ОПК решил улучшить свое материальное положение. Его незаконную деятельность пресекли следователи СК России совместно с сотрудниками УФСБ по Удмуртии.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по трем эпизодам получения взятки в крупном размере. В настоящее время обвиняемый находится под стражей, собранные материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
0,6 млн - тоже, конечно, деньги, однако какая же это "крупная" сумма по сравнению с сотнями млрд, которые украл, например, Дерипаска, экспроприировав 70% собственности акционеров ГАЗа путём "законного" увеличения уставного капитала с 6 до 20 млн акций и "расплатившись" за хапок не с владельцами, чья доля "шутя" скукожилась в три с лишним раза, а со своими ставленниками - им же "избранными" членами СД, т.е. , образно говоря, "покупая" товар, переложил деньги из своего правого кармана в свой же левый - в лице подельников!?.. Вот какого рода хапуг-"бизнесменов" надлежало бы взять за шкирку в первую очередь!