Снабженца оборонного завода в Ижевске будут судить за взятки в 600 тысяч рублей

Экономист по материально-техническому снабжению получал деньги за продвижение интересов коммерческих фирм при поставках на предприятие ОПК

20 января 2026, 23:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении экономиста по материально-техническому снабжению одного из оборонных предприятий. По данным СКР, мужчина обвиняется в получении крупных взяток на общую сумму 600 тысяч рублей за лоббирование интересов коммерческих организаций при поставках товарно-материальных ценностей, сообщает udm-info.ru.

Как установило следствие, таким образом сотрудник предприятия ОПК решил улучшить свое материальное положение. Его незаконную деятельность пресекли следователи СК России совместно с сотрудниками УФСБ по Удмуртии.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по трем эпизодам получения взятки в крупном размере. В настоящее время обвиняемый находится под стражей, собранные материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.