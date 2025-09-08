НОВОСТИПогода в Барнауле

Снег ожидается на Алтае в конце сентября

Погода будет дождливой, пасмурной и прохладной в первый месяц осени

08 сентября 2025, 15:07, ИА Амител

Снег в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Снег в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Много дождливых дней ожидает жителей Алтайского края в сентябре, при этом столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов, а во второй половине месяца и вовсе будет около +10 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

В четверг, 25 сентября, будет дождь и снег. Днем ожидается +9 градусов, а ночью – 4 градуса ниже нуля.

В целом весь месяц будет дождливым и пасмурным. Несколько солнечных дней подряд намечается только в конце месяца: 26, 27 и 28 сентября.

Gismeteo

Здесь прогноз немного отличается от предыдущего. Например, по этим данным снег не ожидается ни 25 сентября, ни в какой-либо другой день месяца. 

Что касается погоды в целом, то она будет дождливой, пасмурной и прохладной. 

Напомним, прогнозы постоянно меняются, так что лучше их смотреть ближе к интересующему дню. 

Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 5

серый
серый

15:18:32 08-09-2025

на каком алтае . в горном или в алтайском крае ?

Гость
Гость

15:29:03 08-09-2025

Еще 100 раз всё поменяется. Синоптики погоду на три дня то предсказать не могут, а тут на месяц

Гость
Гость

06:58:50 09-09-2025

Гость (15:29:03 08-09-2025) Еще 100 раз всё поменяется. Синоптики погоду на три дня то ...
Никто ее давно уже не предсказывает на месяц. Барнаульцы, ну не позорьтесь своей ограниченностью.

Гость
Гость

20:30:19 08-09-2025

Погоду на сегодня слушайте завтра.

Гость
Гость

08:33:45 09-09-2025

"Алиса" вчера говорит дождя сегодня не будет, а дождь хлещет. как из ведра. Говорю этой дуре - дождь идет, а она в ответ, как попугай - дождя не будет.

