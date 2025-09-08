Погода будет дождливой, пасмурной и прохладной в первый месяц осени

08 сентября 2025, 15:07, ИА Амител

Снег в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Много дождливых дней ожидает жителей Алтайского края в сентябре, при этом столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов, а во второй половине месяца и вовсе будет около +10 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

В четверг, 25 сентября, будет дождь и снег. Днем ожидается +9 градусов, а ночью – 4 градуса ниже нуля.

В целом весь месяц будет дождливым и пасмурным. Несколько солнечных дней подряд намечается только в конце месяца: 26, 27 и 28 сентября.

Gismeteo

Здесь прогноз немного отличается от предыдущего. Например, по этим данным снег не ожидается ни 25 сентября, ни в какой-либо другой день месяца.

Что касается погоды в целом, то она будет дождливой, пасмурной и прохладной.

Напомним, прогнозы постоянно меняются, так что лучше их смотреть ближе к интересующему дню.