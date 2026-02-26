Со скидкой до 50%. Где в Белокурихе выгодно отдохнуть и укрепить здоровье

Санаторий "Аврора" предлагает скидки на все виды путевок и 70% — на процедуры в феврале

26 февраля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGnHmcu

Белокуриха давно перестала быть местом, куда едут исключительно по назначению врача. Сегодня это полноценный курорт, где можно отдохнуть в выходные или провести отпуск всей семьей с пользой для здоровья. Вопрос только в том, сколько это стоит. И можно ли сэкономить без потери качества. Спойлер — можно. Например, санаторий "Аврора" предлагает гостям сразу несколько выгодных акций на отдых и оздоровление.

Акции февраля

С 1 по 28 февраля 2026 года во втором корпусе здравницы действует скидка 50% на все виды путевок от прейскуранта. Дополнительно гости, которые приобретают санаторно-курортную путевку сроком от десяти дней, получают 70%-ю скидку на все платные медицинские услуги.

Речь идет о процедурах, которые не входят в стандартный пакет. К примеру, если дополнительная услуга стоила 900 рублей, по акции она обойдется всего в 270 рублей. Гости "Авроры" особенно любят, например, карбокситерапию, озонотерапию или ударно-волновую терапию, эффект от которых может быть заметен уже после первых сеансов.

В первом корпусе (чем он отличается от второго — расскажем ниже) до 28 февраля 2026 года также предусмотрена скидка 40%. И при заезде от десяти дней по санаторно-курортной путевке — те же 70% на дополнительные медуслуги.

Акции марта

В марте условия немного меняются, но не перестают быть выгодными. С 1 по 31 марта 2026 года во втором корпусе действует скидка 45% на все виды путевок, в первом — 40%. Однако дополнительная скидка 70% на платные услуги в этот период не распространяется.

С 1 по 30 апреля текущего года предусмотрена скидка 35% на все виды путевок. В мае (с 1-го по 31-е число 2026 года) — 33%.

До 20 июня 2026 года, когда уже тепло и работает открытый бассейн, путевку можно купить со скидкой 15%. После 10 августа 2026-го в здравнице традиционно снижают цены на 10%. Причем и в сентябре, октябре и ноябре продолжают работать межсезонные спецпредложения.

Акция выходного дня

Отдельный формат — акция выходного дня. Если между длительными заездами в санатории остаются свободные сутки или несколько дней, "Аврора" выставляет аукционное предложение.

Гость получает проживание и завтрак всего за 2500 рублей на человека, то есть 5000 рублей за номер. В стоимость также входят пользование всей инфраструктурой здравницы, включая анимационные программы для детей и взрослых, игровую комнату, тренажерный зал, бильярд, прокат велосипедов, зимнего инвентаря и парковку. Забронировать такой вариант можно только по телефону и при наличии свободных дат.

Санаторий "Аврора" / Фото: Алена Полухина / amic.ru

Система лояльности

Акции можно суммировать со скидкой по карте гостя. Изначально она составляет 5%, а после накопления определенной суммы повышается до 10%, 15% и т.д.

Особенность программы в том, что владелец карты может рекомендовать санаторий друзьям и знакомым. Чтобы получить скидку, при бронировании достаточно назвать номер карты того, кто порекомендовал отдых. В результате новые гости "Авроры" отдыхают по выгодной цене, а обладатель карты быстрее накапливает сумму для повышения своего процента. Причем друзья при заселении оформят уже собственную карту гостя.

В сердце курорта

"Аврора" — одна из молодых здравниц Белокурихи, расположенная в самом центре города-курорта. Комплекс рассчитан на 172 места и состоит из двух зданий, расположенных примерно в 40 метрах друг от друга. В каждом из них — своя кухня и лечебная база. Но есть несколько процедур, которые можно пройти только в первом корпусе.

Он выходит на центральную прогулочную аллею курорта. Второй (трехэтажный) находится на живописном берегу реки Белокурихи. Поблизости — основные достопримечательности, кафе, магазины, терренкуры, горнолыжные склоны и канатная дорога.

Санаторий многопрофильный. Здесь оказывают помощь при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, органов пищеварения, кожи, а также гинекологических и урологических патологиях. Индивидуальную программу составляет врач после консультации.

Питание организовано по системе "шведский стол" с большим выбором блюд. По пятницам здесь устраивают гастрономический ужин с живой музыкой и расширенным выбором деликатесов в авторской сервировке от шеф-повара.

Гостям доступны просторные номера, большинство из которых оборудованы балконами, спортзал с панорамными окнами, занятия йогой, детская игровая комната с аниматорами, культурно-досуговые мероприятия и экскурсии. Работает прокат инвентаря, а в теплое время года — еще и открытый бассейн.

Иногда все решает правильно выбранная дата — и несколько дней в Белокурихе превращаются в полноценный отдых для души и тела. И обходится это куда выгоднее, чем кажется на первый взгляд.

Санаторий "Аврора"

Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 53

Тел. 8 (800) 222 59 28 (звонок по России бесплатный)

"Телеграм": +7 (983) 355-7774

"Mакс": +7 (983) 355-7774

Электронная почта: info@aurora-altai.ru

СайтООО "Санаторий Аврора", ИНН 2224149106

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста