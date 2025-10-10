Соцсети: в Барнауле неизвестные на белом автомобиле пытались похитить школьников
Со слов родителей, в городе "орудуют" мужчина и женщина на машине без госномеров
10 октября 2025, 09:28, ИА Амител
Барнаульцы сообщают о попытках похищения детей. С их слов, неизвестные мужчина и женщина ездят по городу на белом автомобиле и пытаются заманить их внутрь. Об этом пишет Barnaul 22.
Как уточняет Telegram-канал, такие сообщения появились в школьных чатах.
По словам одной из жительниц Барнаула, пара на белом авто пыталась похитить ее ребенка на улице Взлетной, когда он возвращался из школы. Женщина уточнила, что госномеров на автомобиле не было.
«По пути домой из школы чуть не похитили. Подъехала белая машина без номеров недалеко от пешеходного перехода. Пытались заманить в машину. В машине сидели мужчина и женщина», – отметила она.
Мама другого школьника рассказала, что похожий случай произошел в районе пересечения улиц Эмилии Алексеевой и Тимуровской. Пара на таком же авто якобы заманивала мальчика возле школы № 52.
Обе женщины написали заявление в полицию.
Правоохранители проводят проверки по фактам произошедшего и выясняют все обстоятельства.
09:53:04 10-10-2025
Берегите детей
10:01:18 10-10-2025
Фантазии бездельниц не знают границ!
10:12:59 10-10-2025
Гость (10:01:18 10-10-2025) Фантазии бездельниц не знают границ! .пусть лучше это останется фантазией, чем реальностью!
10:57:46 10-10-2025
у меня знакомая пропала вчера
11:05:22 10-10-2025
Гость (10:57:46 10-10-2025) у меня знакомая пропала вчера ... Пожалуйста, расскажите подробнее.
11:08:17 10-10-2025
Автомобиль без госномеров спокойно ездит по Барнаулу????? На всех дорогах камеры, никакой инфы в ГАИ?
11:52:00 10-10-2025
Гость (11:08:17 10-10-2025) Автомобиль без госномеров спокойно ездит по Барнаулу????? На... По Барнаулу далеко не один автомобиль ездит без номеров.
14:55:48 10-10-2025
Гость (11:08:17 10-10-2025) Автомобиль без госномеров спокойно ездит по Барнаулу????? На... Как камеры штраф пришлют без номеров? 🙂
Вряд ли там есть такой функционал чтобы авто без номеров отслеживать. А для ручного просмотра данных с камер надо, наверное, чтоб приказ был, дело завндено или как там у них принято
08:22:11 12-10-2025
Гость (11:08:17 10-10-2025) Автомобиль без госномеров спокойно ездит по Барнаулу????? На... Не знаю но был похожий случай когда мой братик который учиться во втором классе где в сентябре этого года встретил эту белую машину там был мужчина и хотел провести моего братика , но братик отказался
И это было рядом с" Волна " на улице власихинской..
11:40:19 10-10-2025
На фейк немного похоже, но если правда, то надо бы разобраться
16:45:44 10-10-2025
а вот это уже серьезно. Так работают в азии и латинской америке торговцы людьми в связке с наркокартелями. Похищают детей для разбора на органы и убийств для развлечения богачей. Выявить такую машину сложно, перехватить трудно а найти потом детей будет вообще невозможно. Это продуманная и применяющаяся схема. Тут ФСБ надо за жабры брать очень многих. А заодно похожие дела иностранные рассмотреть и поучится. Есть против этой схемы схема поимки таких картелей детоубийц.
16:48:13 10-10-2025
В ВК порой такую дичь пишут! Можно же стало, разрешили! То одну бабу в 20-ке постоянно щупают, то средь бела для детей похищают! Вот кому реально психпомощь нужна. И не психологов, а специалистов клиники Ю.К Эрдмана.