Соцсети: в Барнауле неизвестные на белом автомобиле пытались похитить школьников

Со слов родителей, в городе "орудуют" мужчина и женщина на машине без госномеров

10 октября 2025, 09:28, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Барнаульцы сообщают о попытках похищения детей. С их слов, неизвестные мужчина и женщина ездят по городу на белом автомобиле и пытаются заманить их внутрь. Об этом пишет Barnaul 22.

Как уточняет Telegram-канал, такие сообщения появились в школьных чатах.

По словам одной из жительниц Барнаула, пара на белом авто пыталась похитить ее ребенка на улице Взлетной, когда он возвращался из школы. Женщина уточнила, что госномеров на автомобиле не было.

«По пути домой из школы чуть не похитили. Подъехала белая машина без номеров недалеко от пешеходного перехода. Пытались заманить в машину. В машине сидели мужчина и женщина», – отметила она.

Мама другого школьника рассказала, что похожий случай произошел в районе пересечения улиц Эмилии Алексеевой и Тимуровской. Пара на таком же авто якобы заманивала мальчика возле школы № 52.

Обе женщины написали заявление в полицию.

Правоохранители проводят проверки по фактам произошедшего и выясняют все обстоятельства.