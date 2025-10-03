В Новосибирске похитили и избили несовершеннолетнюю девушку

По предварительным данным, причиной похищения стала неразделенная любовь и провокация со стороны другой девушки

03 октября 2025, 14:34, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске будут судить группу лиц, обвиняемых в похищении несовершеннолетней. Информация предоставлена Следственным комитетом РФ по области.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в Кировском районе. По данным следствия, группа людей обманным путем заманила 17-летнюю школьницу в автомобиль и насильно вывезла ее в отдаленное место.

В официальном сообщении говорится, что обвиняемые нанесли потерпевшей телесные повреждения и угрожали ей.

Действия злоумышленников повлекли за собой причинение легкого вреда здоровью девушки. В отношении похитителей было возбуждено уголовное дело, которое передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

По имеющейся информации, возраст подсудимых – 18 и 20 лет. Предполагаемым мотивом стала безответная любовь. Якобы 17-летняя потерпевшая испытывала чувства к одному из обвиняемых, что вызвало ревность у его девушки, и та организовала похищение. Предположительно, что она пыталась убедить школьницу прекратить общение со своим парнем.