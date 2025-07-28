Соцфонд перерасчитает пенсии работающим жителям Алтайского края

Корректировка пройдет 1 августа

28 июля 2025, ИА Амител

1 августа отделение Социального фонда России по Алтайскому краю проведет перерасчет пенсий. Как сообщает пресс-служба отделения, 112 тысячам жителей пересчитают страховую пенсию, а еще тысяче человек — скорректируют накопительную пенсию и срочную пенсионную выплату.

Перерасчет затронет работающих пенсионеров и получателей инвалидности, за которых работодатели в 2024 году уплачивали страховые взносы. Кроме того, увеличится размер пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет последнего поступили ранее не учтенные средства.

"Повышение пенсии будет произведено автоматически на основании данных о трудовом стаже и страховых взносах, уплаченных работодателем за последние 12 месяцев. Работающим пенсионерам не нужно никуда обращаться: в августе они получат увеличенную пенсию в соответствии с установленным графиком выплат", — подчеркнули в отделении.

Соцфонд подчеркивает, что перерасчет в августе будет зависеть от зарплаты пенсионера за предыдущий год. Максимальная прибавка составляет три балла. Повысят пенсии автоматически, без каких-либо заявлений.