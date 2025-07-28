В России пенсии женщин впервые за десять лет стали выше, чем у мужчин
В начале 2025 года суммы выплат равнялись 23 249 и 23 028 рублям соответственно
28 июля 2025, 07:15, ИА Амител
В России средний размер пенсий, назначаемых женщинам, впервые с 2015 года обогнал выплаты у мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Согласно данным на 1 января 2025 года, средний размер пенсий в России составил 23 175 рублей. Для женщин сумма выплаты равнялась 23 249 рублям, а для мужчин – 23 028 рублей. Годом ранее пенсионеркам выплачивали 20 745 рублей, пенсионерам – 20 854 рубля.
Примечательно, что 1 января 2015 года средний размер назначенных пенсий у женщин составлял 10 663 рубля, у мужчин – 11 346 рублей. Все последующие годы показатель среди мужчин был стабильно выше.
Росстат также представил разницу в размерах выплат у пенсионеров, живущих в селах и городах. На 1 января 2025 года средний размер пенсий у сельчан составил 20 722 рубля, а у горожан – 24 005 рублей.
Ранее в Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в августе. Это работающие пенсионеры, уволившиеся с работы пожилые граждане, 80-летние юбиляры, россияне с первой группой инвалидности, летчики, шахтеры и престарелые попечители. Для каждой категории доплата индивидуальна.
09:21:39 28-07-2025
я за квартиру плачу летом 5 зимой 8 тысяч. Это что мне на оставшиеся "жить" предлагают?))))) Вот придумали.
10:22:23 28-07-2025
И что, это меняет дело?Как были они позорные так и остаются.Что у мужчин,что у женщин.
10:38:05 28-07-2025
Просто женщин-долгожителей значительно больше мужчин-долгожителей. Всё просто до банальности.
11:49:14 28-07-2025
странно так то, мужчины на 5 лет дольше в соцстрах отчисляют
14:05:35 28-07-2025
Гость (11:49:14 28-07-2025) странно так то, мужчины на 5 лет дольше в соцстрах отчисляют... в настоящее время выйдя на пенсию и мужчины и женщины продолжают работать и отчислять взносы в СФР, то есть исчезла эта 5 летняя разница.