В России пенсии женщин впервые за десять лет стали выше, чем у мужчин

28 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В России средний размер пенсий, назначаемых женщинам, впервые с 2015 года обогнал выплаты у мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Согласно данным на 1 января 2025 года, средний размер пенсий в России составил 23 175 рублей. Для женщин сумма выплаты равнялась 23 249 рублям, а для мужчин – 23 028 рублей. Годом ранее пенсионеркам выплачивали 20 745 рублей, пенсионерам – 20 854 рубля.

Примечательно, что 1 января 2015 года средний размер назначенных пенсий у женщин составлял 10 663 рубля, у мужчин – 11 346 рублей. Все последующие годы показатель среди мужчин был стабильно выше.

Росстат также представил разницу в размерах выплат у пенсионеров, живущих в селах и городах. На 1 января 2025 года средний размер пенсий у сельчан составил 20 722 рубля, а у горожан – 24 005 рублей.

Ранее в Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в августе. Это работающие пенсионеры, уволившиеся с работы пожилые граждане, 80-летние юбиляры, россияне с первой группой инвалидности, летчики, шахтеры и престарелые попечители. Для каждой категории доплата индивидуальна.