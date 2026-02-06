Социальные пенсии с апреля проиндексируют на 6,8%

Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн человек, сообщил глава Минтруда

06 февраля 2026, 19:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров, из которых около 3,6 млн человек — получатели социальных пенсий и около 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения», — отметил министр.

Получатели социальных пенсий — это граждане, которые в силу различных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии, напомнили в министерстве. Гражданам, у которых социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

Ранее Антон Котяков уже сообщал об индексации. Тогда он отметил, что социальные пенсии вырастут больше, чем инфляция за прошлый год.