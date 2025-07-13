Соцсети: человек пострадал в ДТП с такси в Барнауле

Из автомобиля достали пассажира

13 июля 2025, 13:21, ИА Амител

Место аварии / Источник: "Инцидент Барнаул"

ДТП с такси произошло возле ТЦ "Заря" на улице Власихинской в Барнауле. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул" 13 июля.

На месте работают бригада медиков и сотрудники скорой помощи. По словам очевидцев, есть пострадавшие – сотрудники МЧС достали из такси пассажира.

Обстоятельства произошедшего уточняются.