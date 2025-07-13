Соцсети: человек пострадал в ДТП с такси в Барнауле
Из автомобиля достали пассажира
13 июля 2025, 13:21, ИА Амител
Место аварии / Источник: "Инцидент Барнаул"
ДТП с такси произошло возле ТЦ "Заря" на улице Власихинской в Барнауле. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул" 13 июля.
На месте работают бригада медиков и сотрудники скорой помощи. По словам очевидцев, есть пострадавшие – сотрудники МЧС достали из такси пассажира.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
14:03:32 13-07-2025
ДТП да, жёсткое, 3 машины. Проезжал там
18:18:31 13-07-2025
Там на лево поворот уберите!
12:18:09 14-07-2025
в камазе 66 лет дед слепой, в рено нет страховки и ТО в мицубиси вообще БЕЗ ПРАВ чувак!! это что за бардак