НОВОСТИПроисшествия

Соцсети: человек пострадал в ДТП с такси в Барнауле

Из автомобиля достали пассажира

13 июля 2025, 13:21, ИА Амител

Место аварии / Источник: "Инцидент Барнаул"
Место аварии / Источник: "Инцидент Барнаул"

ДТП с такси произошло возле ТЦ "Заря" на улице Власихинской в Барнауле. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул" 13 июля.

На месте работают бригада медиков и сотрудники скорой помощи. По словам очевидцев, есть пострадавшие – сотрудники МЧС достали из такси пассажира.

Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Барнаул

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:03:32 13-07-2025

ДТП да, жёсткое, 3 машины. Проезжал там

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:31 13-07-2025

Там на лево поворот уберите!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:09 14-07-2025

в камазе 66 лет дед слепой, в рено нет страховки и ТО в мицубиси вообще БЕЗ ПРАВ чувак!! это что за бардак

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров