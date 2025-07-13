Многодетный священник погиб в жестком ДТП на трассе Бийск — Белокуриха
Иерей Алексий Штык служил в храме Архангела Михаила поселка Верх-Обского Смоленского района
Одним из погибших в ДТП в Смоленском районе 12 июля был 44-летний священнослужитель. Об этом сообщает "КП-Барнаул".
"С прискорбием сообщаем, что 12 июля в результате автокатастрофы трагически погиб настоятель храма Архангела Михаила поселка Верх-Обского Смоленского района, храма Смоленской иконы Божией матери села Смоленского, иерей Алексий Штык", – рассказали местные жители в социальных сетях.
У отца Алексия остались четверо детей.
Напомним, ДТП произошло днем 12 июля. Водитель УАЗа при совершении обгона выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota. В результате столкновения погибли четыре человека, находящихся в иномарке. Позднее стало известно о смерти пятого – водителя отечественного авто.
так это он за рулем УАЗа был?
Гость (12:00:53 13-07-2025) так это он за рулем УАЗа был?... получается да.
а потом скажут, что бог лучших рано забирает.
включая четырех погибших, по его вине.
Элен без ребят (13:15:24 13-07-2025) получается да. а потом скажут, что бог лучших рано заби... Только Бог ли забрал его...
Гость (23:14:13 13-07-2025) Только Бог ли забрал его...... а слово "сарказм" вам не знакомо
И с собой еще сколько забрал.
По факту Священник убил четверых.
Святого отца вероятно жаль более прочих хотя я и не уверен что он точно святой.
Вот Стерлигов тот сразу говорит что автомобилем пользуется вынужденно и как можно реже потому что это бесовской инструмент. А такие как Охлобыстин говорят что для того что бы прокормить детей любые средства и инструменты хороши. У Охлобыстина явная выраженная симпатия к Макиавелли, да и без этой симпатии едва ли бы в нем было что то святое.
Стерлигов конечно не святой но по крайней мере это человек.
Доктор Дикуль (14:58:23 13-07-2025) Святого отца вероятно жаль более прочих хотя я и не уверен ч... У православных нет "святых отцов", это у католиков.
В Верх-Обском все одинаковые.
На все воля божия
А кто был в иномарке? Кто нибудь знает ? Что нибудь о них?
Гость (03:54:50 14-07-2025) А кто был в иномарке? Кто нибудь знает ? Что нибудь о них?... Наверное в иномарке не было священников, поэтому не о чем писать?
В настоящее время транспорт подобен оружию, приносящий ежегодно много жертв, становясь водителем людям надо помнить об этом, как христианин о смерти.
Гость (02:48:50 15-07-2025) В настоящее время транспорт подобен оружию, приносящий ежего... Сам по себе транспорт, это инструмент и только от человека зависит, как он его использует. Если этот "святоша" сел за руль бухим и куда-то спешил, то виноват только он сам. Еще и забрал жизни 4-х невинных человек...
Этот 'святоша' бухой за рулем был и забрал жизни 4-х невинных человек! Ну и как Бог допустил такого человека на место священника?! Еще раз доказывает, что Бога в храмах нет и не было никогда, даже Иисус об этом говорил.
Почитала комментарии к статье и в шоке от жестокости людей. Каждый судит другого по своей искажённой душе. Какой бухой? Священник отслужил праздничную службу (а это не очень просто), поехал на требу, отслужил её и возвращался домой, более чем уставший. И не забывайте, что у него самого четверо детей. Возможно, что и ночью ему не удалось спокойно выспаться. Отсюда и причина столкновения. Да, жаль погибшую семью. Это попущение Божие. Возможно, Господь их забрал таким образом, чтобы за них молиться было кому. Сколько настоящих верующих знают об этой трагедии и молятся за всех. Мы же не знаем, каково духовное состояние было погибшей семьи. Царствие Небесное всем погибшим в это автокатастрофе. Всем желаю спасения души, в первую очередь, а не тела.