Многодетный священник погиб в жестком ДТП на трассе Бийск — Белокуриха

Иерей Алексий Штык служил в храме Архангела Михаила поселка Верх-Обского Смоленского района

13 июля 2025, 11:25, ИА Амител

Иерей Алексий Штык / Фото: biysk-eparhia.ru

Одним из погибших в ДТП в Смоленском районе 12 июля был 44-летний священнослужитель. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

"С прискорбием сообщаем, что 12 июля в результате автокатастрофы трагически погиб настоятель храма Архангела Михаила поселка Верх-Обского Смоленского района, храма Смоленской иконы Божией матери села Смоленского, иерей Алексий Штык", – рассказали местные жители в социальных сетях.

У отца Алексия остались четверо детей.

Напомним, ДТП произошло днем 12 июля. Водитель УАЗа при совершении обгона выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota. В результате столкновения погибли четыре человека, находящихся в иномарке. Позднее стало известно о смерти пятого – водителя отечественного авто.