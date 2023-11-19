Соцсети: кинотеатр и детский центр перестали работать в ТЦ Galaxy

Развлекательные программы остановили, чтобы обезопасить людей

19 ноября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В барнаульском торговом центре Galaxy остановили работу кинотеатра и детского развлекательного центра. Об этом рассказали подписчики сообщества "В курсе 22".

По словам автора сообщения, остановить развлекательные программы решили по рекомендации МЧС, чтобы обезопасить людей в период урагана.

Официально в региональном главке МЧС ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что из-за урагана в городе зафиксировали более 70 происшествий. Все службы работают в режиме повышенной готовности.