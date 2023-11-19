Соцсети: кинотеатр и детский центр перестали работать в ТЦ Galaxy
Развлекательные программы остановили, чтобы обезопасить людей
19 ноября 2023, 15:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В барнаульском торговом центре Galaxy остановили работу кинотеатра и детского развлекательного центра. Об этом рассказали подписчики сообщества "В курсе 22".
По словам автора сообщения, остановить развлекательные программы решили по рекомендации МЧС, чтобы обезопасить людей в период урагана.
Официально в региональном главке МЧС ситуацию не комментировали.
Ранее сообщалось, что из-за урагана в городе зафиксировали более 70 происшествий. Все службы работают в режиме повышенной готовности.
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