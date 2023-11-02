Соцсети: в Барнауле перевернулся прицеп грузовика с зерном
Одна полоса на проспекте Космонавтов оказалась перекрыта
02 ноября 2023, 21:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Прицеп с зерном у грузовика КамАЗ перевернулся в Барнауле. Как сообщает паблик "В курсе 22", авария произошла в районе здания № 32п на проспекте Космонавтов.
В результате происшествия одна полоса оказалась перекрыта. О наличии пострадавших не сообщается. Подробности инцидента выясняются.
Напомним, что 1 ноября в Барнауле на проспекте Строителей, около ТРЦ Galaxy, произошло ДТП. Согласно снимку с места происшествия, две иномарки не поделили полосу. О пострадавших при столкновении не сообщалось.
08:17:00 03-11-2023
с зерном --- вывоз же был ограничен, нелегально наверное хотел