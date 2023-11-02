Соцсети: в Барнауле перевернулся прицеп грузовика с зерном

Одна полоса на проспекте Космонавтов оказалась перекрыта

02 ноября 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прицеп с зерном у грузовика КамАЗ перевернулся в Барнауле. Как сообщает паблик "В курсе 22", авария произошла в районе здания № 32п на проспекте Космонавтов.

В результате происшествия одна полоса оказалась перекрыта. О наличии пострадавших не сообщается. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, что 1 ноября в Барнауле на проспекте Строителей, около ТРЦ Galaxy, произошло ДТП. Согласно снимку с места происшествия, две иномарки не поделили полосу. О пострадавших при столкновении не сообщалось.