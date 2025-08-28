Соцсети: в Барнауле вооруженные неизвестные избили мужчину и угрожали очевидцам

На данный момент неизвестно, кем являются участники инцидента

28 августа 2025, 12:10, ИА Амител

Момент разборок / Фото: кадр из видеозаписи "Инцидент Барнаул"

Минувшей ночью в Барнауле по адресу Северный Власихинский проезд, 106, произошло жестокое нападение, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Двое неизвестных мужчин, вооруженных предметом, похожим на пистолет, и палкой, избили местного жителя.

После нападения злоумышленники угрожали очевидцам и скрылись с места преступления.

Личности всех участников конфликта установлены. Их задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.