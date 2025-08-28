Соцсети: в Барнауле вооруженные неизвестные избили мужчину и угрожали очевидцам
На данный момент неизвестно, кем являются участники инцидента
28 августа 2025, 12:10, ИА Амител
Момент разборок / Фото: кадр из видеозаписи "Инцидент Барнаул"
Минувшей ночью в Барнауле по адресу Северный Власихинский проезд, 106, произошло жестокое нападение, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Двое неизвестных мужчин, вооруженных предметом, похожим на пистолет, и палкой, избили местного жителя.
После нападения злоумышленники угрожали очевидцам и скрылись с места преступления.
Личности всех участников конфликта установлены. Их задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
12:21:08 28-08-2025
Кто-то кое-где у нас порой
18:09:16 28-08-2025
Гость (12:21:08 28-08-2025) Кто-то кое-где у нас порой... кто-то что-то где-то когда-то
12:35:02 28-08-2025
90-е возвращаются. Донастольгировались, блин
15:19:08 28-08-2025
Гость (12:35:02 28-08-2025) 90-е возвращаются. Донастольгировались, блин... Хорошие были времена. Лихие!
12:39:14 28-08-2025
Мигранты? 🤣
16:31:45 28-08-2025
Гость (12:39:14 28-08-2025) Мигранты? 🤣... Ага. Которые от бухаловки к бухаловке мигрируют.