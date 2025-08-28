НОВОСТИПроисшествия

Соцсети: в Барнауле вооруженные неизвестные избили мужчину и угрожали очевидцам

На данный момент неизвестно, кем являются участники инцидента

28 августа 2025, 12:10, ИА Амител

Момент разборок / Фото: кадр из видеозаписи "Инцидент Барнаул"
Момент разборок / Фото: кадр из видеозаписи "Инцидент Барнаул"

Минувшей ночью в Барнауле по адресу Северный Власихинский проезд, 106, произошло жестокое нападение, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Двое неизвестных мужчин, вооруженных предметом, похожим на пистолет, и палкой, избили местного жителя.

После нападения злоумышленники угрожали очевидцам и скрылись с места преступления.

Личности всех участников конфликта установлены. Их задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Девушку избили за съемку драки на телефон в Новосибирске

Она стала свидетелем того, как несколько человек напали на ребенка
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:21:08 28-08-2025

Кто-то кое-где у нас порой

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:16 28-08-2025

Гость (12:21:08 28-08-2025) Кто-то кое-где у нас порой... кто-то что-то где-то когда-то

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:02 28-08-2025

90-е возвращаются. Донастольгировались, блин

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:08 28-08-2025

Гость (12:35:02 28-08-2025) 90-е возвращаются. Донастольгировались, блин... Хорошие были времена. Лихие!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:14 28-08-2025

Мигранты? 🤣

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:45 28-08-2025

Гость (12:39:14 28-08-2025) Мигранты? 🤣... Ага. Которые от бухаловки к бухаловке мигрируют.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров