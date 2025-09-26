Сократ мне друг. Профессор АлтГТУ показал школьникам азы академического рисунка
Для барнаульских школьников провели интересный мастер-класс
26 сентября 2025
Как из обычного карандаша и листа бумаги создать произведение искусства – ответ на этот вопрос получили учащиеся барнаульских школ на мастер-классе профессора АлтГТУ Николая Зайкова, исполняющего обязанности директора института архитектуры и дизайна (ИнАрхДиз).
Занятие прошло в детской школе искусств № 1. Ребята познакомились с базовыми принципами академического рисунка и получили советы по работе с материалами. Учебным объектом стала гипсовая голова Сократа – фигура, которую часто изображают абитуриенты на вступительных испытаниях в ИнАрхДиз. Для тех, кто уже задумывается о выборе творческой профессии, встреча стала возможностью заглянуть за кулисы экзаменов и понять, чего ожидать в будущем.
Профессор объяснил школьникам, как правильно расположить модель, построить композицию и точно передать пропорции. Он отметил, что без регулярной практики прогресса в рисовании добиться невозможно.
«Любой творческий человек учится на собственном опыте, постепенно отрабатывая технику. Именно поэтому я считаю, что подобные мастер-классы не могут научить всему, но они предоставляют прочную базу для дальнейшей работы», – подчеркнул Николай Зайков.
Участники узнали о разновидностях графитовых карандашей, приемах штриховки и графических техниках. Преподаватель показал последовательность работы над рисунком, чтобы изображение получилось и конструктивно точным, и выразительным. Подобные занятия педагоги АлтГТУ намерены проводить и в других городах края – на базе художественных школ и профильных классов.
По словам организаторов, стать студентом творческого направления непросто, но вполне реально. Важным условием является системная подготовка под руководством профессионалов. Такую возможность школьникам предоставляет институт архитектуры и дизайна АлтГТУ на подготовительных курсах. Здесь будущие абитуриенты осваивают основы рисунка, композиции и черчения, что помогает уверенно подходить к экзаменам и снижает уровень стресса.
Истории студентов подтверждают эффективность этого подхода. Как ранее сообщал amic.ru, еще в период учебы в университете Мария Гордиенко сумела построить карьеру инженера. Девушка устроилась на завод "Харвест", где занималась проектированием деталей сельхозтехники, и быстро получила признание коллег. Еще будучи студенткой, она освоила инженерные программы и без труда адаптировалась на производстве. Сегодня Мария продолжает обучение в магистратуре, а одна из ее разработок была представлена на агрофоруме "День сибирского поля – 2025".
