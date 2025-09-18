Студентка АлтГТУ построила карьеру инженера еще во время учебы в вузе

Одну из разработок Марии Гордиенко показали на "Дне сибирского поля – 2025"

18 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Мария Гордиенко / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Для многих годы учебы в вузе ассоциируются с лекциями и экзаменами. Но для студентки Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) Марии Гордиенко именно в это время начался уверенный путь к профессии инженера. Еще до получения диплома. Во время обучения девушка устроилась на завод "Харвест", который занимается разработкой и производством сельскохозяйственной и коммунальной техники.

В поисках профессии

Мария признается, что для нее было важно не просто найти интересную работу, но и профессию, востребованную на рынке труда. Стать инженером оказалось осознанным и логичным решением. Причем девушку всегда привлекала идея создания новых конструкций, и она понимала, что именно техническое образование даст ей возможность реализовать ее.

Выбор АлтГТУ был обусловлен репутацией университета как одного из ведущих центров подготовки инженеров в России. Университет славится высоким качеством образования, что и стало решающим фактором, отмечает Мария.

Первое знакомство с АлтГТУ состоялось на дне открытых дверей. Будущую студентку привлекли современное оборудование лабораторий и общение с опытными преподавателями. Это убедило Марию, что университет действительно предоставит необходимые знания для успешной карьеры.

Пройденный путь

На заводе "Харвест" Мария начала с проектирования простых узлов и элементов конструкций. Эта работа, требующая внимательности и терпения, стала надежным фундаментом в мире инженерного дела.

«Я постоянно открывала для себя что-то новое. Но самое главное, рядом были опытные коллеги, которые готовы делиться знаниями. Примечательно, что многие из них тоже выпускники АлтГТУ», – рассказала девушка.

Работа на заводе дала возможность применять теоретические знания на практике. Молодой инженер узнала тонкости технологического процесса в производстве сельскохозяйственной техники и основные особенности отрасли.

Фундамент, полученный в университете, помог быстро адаптироваться в рабочей среде. Освоение CAD*-программ стало не просто полезным навыком, а настоящим инструментом для повышения эффективности.

Кстати, на крупном агрофоруме "День сибирского поля – 2025" среди представленных экспонатов был ковш, в разработке которого Мария принимала непосредственное участие.

Мария Гордиенко на "Дне поля" / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Мария уже получила диплом бакалавра, но на этом не собирается останавливаться. Сейчас она продолжает обучение в магистратуре, стремясь углубить знания и навыки. По ее словам, научно-исследовательская деятельность поможет воплотить идеи и проекты в жизнь.

* CAD ("КАД") – системы автоматизированного проектирования