В Алтайском крае безработный рецидивист угнал "семерку" у пенсионерки и попался полиции

Мужчина рассказал, что совершил угон, так как давно не управлял автомобилем

11 июля 2025, 17:40, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля в селе Троицком Алтайского края, сообщили в МВД региона.

К правоохранителям обратилась пенсионерка с заявлением о том, что неизвестный похитил ее ВАЗ-2107. Ущерб она оценила в 200 тысяч рублей.

"Оперативники задержали злоумышленника. Им оказался неработающий и ранее неоднократно судимый односельчанин пенсионерки. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что совершил угон, потому что давно не управлял автомобилем", – рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Угон", также ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

