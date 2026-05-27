Сотрудники алтайских предприятий изучили новые подходы к повышению производительности

На трехдневном слете тренеров специалисты разобрали, как обучать команды, внедрять улучшения и использовать в работе нейросети

27 мая 2026, 11:00, ИА Амител

Шестой слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству / Фото: КАУ АЦКР

В санатории "Сосновый бор" в селе Зудилово Первомайского района с 18 по 20 мая прошел шестой слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству. Участниками стали специалисты предприятий, которые входят в федеральный проект "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

На площадке собрались более 40 человек: внутренние тренеры, инструкторы по бережливому производству и руководители рабочих групп. Главная задача слета — помочь им сильнее выстроить обучение сотрудников, поддерживать интерес команд к улучшениям и развивать уже внедренные практики на предприятиях.

Практические инструменты

Программа включала мастер-классы по обучению персонала, управлению изменениями, развитию производственных систем и командной работе. Отдельный блок посвятили искусственному интеллекту и нейросетям, которые сегодня все чаще применяют в разных рабочих процессах.

Занятия проходили в интерактивном формате. Участники не только слушали экспертов, но и разбирали конкретные инструменты, которые затем можно использовать на своих предприятиях. Также в обучении применяли ИТ-платформу производительность.рф.

Спикерами стали тренер АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Елена Жилина, Сергей Смирнов с темой обучения сотрудников через практическое действие, Артем Сошников, который рассказал о применении искусственного интеллекта, и Николай Голещихин с блоком о развитии команд и управленческих коммуникаций.

Практические мастер-классы также провели эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края.

Приумножить знания

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко отметил высокий уровень мероприятия.

«Насыщенная программа и высококвалифицированные эксперты наряду с комфортными условиями работы привлекли большое количество участников. Проведенные интенсивы, уверен, позволили инструкторам и тренерам умножить имеющиеся знания», — сказал Андрей Панченко.

Организаторами слета выступили Министерство экономического развития Алтайского края при поддержке КАУ "Алтайский центр кластерного развития". Такие встречи проводят в регионе с 2021 года. За это время участниками слетов стали более 300 сотрудников алтайских предприятий.