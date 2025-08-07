Советник Зеленского опроверг сообщения о выгодном предложении России от США
07 августа 2025, 23:28, ИА Амител
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг сообщения СМИ о том, что спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф сделал президенту России Владимиру Путину "весьма выгодное предложение" по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает RT.
В соцсетях Литвин заявил, что "Уиткофф ничего такого не говорил". По его словам, он "говорил другие вещи".
Ранее польское издание Onet писал, что Уиткофф выступил с "весьма выгодным предложением": оно включает в себя прекращение огня, фактическое признание территориальных приобретений России путем откладывания вопроса "на 49 или 99 лет", а также снятие с Москвы большинства санкций.
