Советник Зеленского опроверг сообщения о выгодном предложении России от США

В соцсетях Литвин заявил, что "Уиткофф ничего такого не говорил"

07 августа 2025, 23:28, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг сообщения СМИ о том, что спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф сделал президенту России Владимиру Путину "весьма выгодное предложение" по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает RT.

В соцсетях Литвин заявил, что "Уиткофф ничего такого не говорил". По его словам, он "говорил другие вещи".

Ранее польское издание Onet писал, что Уиткофф выступил с "весьма выгодным предложением": оно включает в себя прекращение огня, фактическое признание территориальных приобретений России путем откладывания вопроса "на 49 или 99 лет", а также снятие с Москвы большинства санкций.