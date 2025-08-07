НОВОСТИПолитика

Советник Зеленского опроверг сообщения о выгодном предложении России от США

В соцсетях Литвин заявил, что "Уиткофф ничего такого не говорил"

07 августа 2025, 23:28, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг сообщения СМИ о том, что спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф сделал президенту России Владимиру Путину "весьма выгодное предложение" по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает RT.

В соцсетях Литвин заявил, что "Уиткофф ничего такого не говорил". По его словам, он "говорил другие вещи". 

Ранее польское издание Onet писал, что Уиткофф выступил с "весьма выгодным предложением": оно включает в себя прекращение огня, фактическое признание территориальных приобретений России путем откладывания вопроса "на 49 или 99 лет", а также снятие с Москвы большинства санкций. 

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

08:13:09 08-08-2025

на 49 или 99 лет --- на 99 лучше

  4 Нравится
Ответить
