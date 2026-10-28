В МВД призвали граждан соблюдать осторожность при обращении к незнакомым посредникам

28 октября 2026, 08:00, ИА Амител

Кредитная карта / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России выявили новую схему мошенничества, направленную на туристов, которые хотят оформить виртуальные зарубежные банковские карты. Аферисты предлагают помощь в получении платежных средств для покупок за границей и оплаты иностранных сервисов, однако вместо выполнения услуги похищают деньги и персональные данные клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Для поиска потенциальных жертв злоумышленники размещают в интернете объявления об оформлении иностранных карт через посредников. Заинтересовавшимся россиянам предлагают предоставить копию паспорта и банковские реквизиты, якобы необходимые для проведения процедуры.

После получения личных данных мошенники требуют оплатить свои услуги. Однако обещанную виртуальную карту человек так и не получает. Вместо этого посредники перестают отвечать на сообщения и исчезают с перечисленными деньгами.

В МВД призвали граждан соблюдать осторожность при обращении к незнакомым посредникам. В частности, не следует передавать посторонним копии паспортов, реквизиты банковских карт и коды подтверждения операций.

В ведомстве подчеркнули необходимость защиты персональных данных при оформлении финансовых услуг через интернет.